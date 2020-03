Prevenciós órát tartottak általános és középiskolásoknak Nagykanizsán

Hogyan és miért kell nemet mondani a drogokra? Mi a teendő, ha kizsákmányol egy fiatalt az osztálytársa? Milyen jogai és kötelességei vannak egy diáknak? Sok hasznos kérdésre kapott választ tegnap a jövő generációja a Honvéd Kaszinóban.

A prevenciós órát a Kanizsai Fiatalok Közössége szervezte általános és középiskolásoknak. Pávlicz Erika egyesületi alelnök elmondta: sok veszély leselkedik a fiatalokra az oktatási intézményekben is. Létező probléma az iskolai terrorizmus, egyre több diákot bántalmaznak lelkileg és fizikailag társaik, emellett a kábítószerek, az alkohol is jelen van a ­fiatalok mindennapjaiban.

– Próbáljuk őket felkészíteni arra, mit kell tenniük, és kihez fordulhatnak baj esetén. Nemcsak a jogaikra, hanem a kötelességeikre, a tetteik következményének súlyára is felhívjuk a figyelmüket – jelezte Pávlicz Erika, hozzátéve: a Nagykanizsai Civil Kerekasztallal közösen egy bűnmegelőzési projekten dolgoznak. Az ehhez kapcsolódó színdarabot ősszel mutatják be. A rendezvényen előadást tartott Glavák Zoltán, a Zsigmondy-iskola rendőrségi taktika és önvédelem oktatója is, aki rendőr volt korábban.