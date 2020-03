Pozitív lett egy nem akkreditált laborban készült koronavírusteszt Balatonlellén

Tisztelt Balatonlelleiek! Tájékoztatom Önöket arról, hogy Balatonlellén is van egy olyan állampolgár, akinek vírustesztje pozitív lett. Ellenőrzés, megfigyelés és karantén veszi körül. Sokan vannak olyanok is, akik az elmúlt napokban, hetekben érkeztek haza a járvánnyal érintett országokból. Kényszer intézkedéseket nem áll módunkban velük szemben foganatosítani, de arra kérjük őket, hogy embertársaik egészségének megóvása miatt válasszák az önkéntes karantént! Ennyi felelősség mindenkiben kell, hogy legyen! Az Önkormányzat, az Alapszolgáltatás munkatársai mindenben állnak rendelkezésükre, segítségükre az önként vállalt karantén alatt. Kérjük, éljenek a felkínált lehetőségekkel, mert hiába minden óvintézkedés, szigorítás, ha nem tartjuk be a szabályokat! A legfontosabb pedig az kell, hogy legyen, hogy mindannyian másokért is felelősek vagyunk. Viselkedjünk felnőtt módon ebben a nehéz helyzetben és segítsük egymást a bajban! Életünk csak egy van, nem játszhatunk felelőtlenül mások egészségével, életével! Bízom abban, hogy képesek leszünk összefogni és tenni azért, hogy minél kevesebb ember kerüljön bajba! Tisztelettel: Kenéz István

