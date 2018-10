Posztumusz kapta meg a kitüntetést a volt vezető, Károlyi Csaba

A Vasutasok Szakszervezete elnöksége az áprilisban elhunyt Károlyi Csaba részére a „Vasutasok Szakszervezetéért„ posztumusz kitüntetést adományozta.

Károlyi Csaba 2018. április 21-én hunyt el, 50 éven át volt tagja a Vasutasok Szakszervezetének. Ez idő alatt számos tisztségével odaadóan segítette a szakszervezet munkáját. Az üzemi tanácsok megalakulásának idején a MÁV Nagykanizsai Gépészeti Főnökség helyi üzemi tanácsának elnöke, majd 1993-tól 1997-ig a MÁV Zrt. központi üzemi tanácsának elnökhelyettese volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

2008-tól 2013-ig a MÁV Gépészeti Zrt. központi üzemi tanácsának elnökeként végezte munkáját. A Nagykanizsa Gépészeti Alapszervezet titkáraként több évtizeden keresztül irányította az alapszervezetet, ezzel egyidejűleg vezette a Vasutasok Szakszervezete Pécsi Területi Képviseletét is. A VSZ Gépészeti Intéző Bizottságának (GIB) alapító tagja.

2003-tól a GIB titkárhelyetteseként, majd 2015-től titkárként képviselte a tagság érdekeit. A Gépészeti Intéző Bizottság GIB-díjat adományozott számára. 1993-ban kiérdemelte a Vasutasok Szakszervezete Arany Jelvény kitüntetést is. 2015 óta a VSZ elnökségi tagja is volt. Most, elhunyta után Károlyi Csaba szakszervezeti életútja elismeréseként részesült a „Vasutasok Szakszervezetéért” posztumusz kitüntetésben. A kitüntetést özvegye, Károlyiné Kovács Kornélia kedden vette át a fővárosban Meleg Jánostól, a Vasutasok Szakszervezetének elnökétől.