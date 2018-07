Ponthatárok a zalai egyetemeken

Körkép Szerdán nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási pontszámokat. Cikkünkben összegyűjtöttük, milyen teljesítménnyel lehetett bejutni a zalai intézményekbe.

Zalaegerszegen, a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási karán (BGE GKZ) már zajlik a 2018/19. tanév előkészítése, tervezik a regisztrációs hét programját, a Hallgatói Önkormányzat pedig szervezi a gólyatábort. A tanévnyitó szeptember 11-én lesz. Ahol 184 elsőéves lesz jelen, s kezdheti meg tanulmányait az egerszegi kampuszon. (Tavaly 177-en voltak.) Érdeklődésünkre dr. Takács Dávid általános dékánhelyettestől megtudtuk, a BGE GKZ gazdálkodás-menedzsment szakán 456 pont volt az átlag, ami jelzi, nagyon magas pontszámmal lehetett bekerülni az államilag finanszírozott helyekre, ez a költségtérítéssel tanulókkal együtt 63 fiatalnak sikerült.

A pénzügy-számvitel szakirányra hasonlóan jól fel kellett készülni, hogy az állami finanszírozású képzés elérhető legyen, míg a gazdaságinformatikus szakon 326-os átlagponthatár alakult ki. A BGE GKZ pótfelvételit is hirdet a 2018/2019. tanévben induló képzéseire: alapképzés keretében önköltséges formában gazdálkodási és menedzsment szakra, gazdasági informatikus szakra, pénzügy és számvitel szakra várják azokat, akik első körben nem kerültek be a felsőoktatásba. Az alapképzési szakok duális képzésben is elérhetők, a duá­lis pótfelvételi-eljárás menetéről már július 27-től tájékozódhatnak az érdeklődők. A felsőoktatási szakképzés keretében nappali munkarendben önköltséges formában gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szak indul. Jelentkezni augusztus 6-ig lehet.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara ismét ezer fő feletti elsőssel számol, mely a karok közül a legnagyobb létszám. A Zalaegerszegi Képzési Központ ápolás és betegellátás alapszak gyógy­tornász szakirányára idén 325 ponttal lehetett bekerülni, mely alapján 110 főt vettek fel, tájékoztatott dr. Császár Gabriella adjunktus. Az egészségügyi szervező szakra 284 ponttal kerülhettek be a jelentkezők, akik közül 12 fő kezdheti meg tanulmányait. Így az előzetes adatok szerint a tavalyihoz képest 15 százalékos létszám-növekedéssel számolhatnak, s várják a pótjelentkezőket is.

A Pannon Egyetem mérnökkarának zalaegerszegi mechatronikai képzési intézetében 44 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait, így a felsőbb évesekkel összesen 140 fő készül Zalában mechatronikai mérnöknek. A 280-as ponthatárt elérők a pótfelvételi keretében még jelentkezhetnek ide is, mondta lapunknak dr. Szalai István, az intézet igazgatója.

Az előző évhez képest 9 százalékkal nőtt a Pannon Egyetemre felvett hallgatók létszáma. Ez az emelkedés a nagykanizsai kampuszra is pozitív hatást gyakorolt: tavaly­hoz képest kiemelkedő eredményeket könyvelhettek el, hiszen 86 (!) százalékkal több hallgatót vettek fel. Az új alapszak, az üzemmérnök-informatikus egész egyetemi szinten is a top szakok között van – derült ki az egyetem közleményéből. A PEN-en is erre a szakra jelentkeztek a legtöbben, 61 fő nyert felvételt. Gazdaságtudományi területen a turisztikai képzések iránt volt jelentősebb érdeklődés, ott 20 hallgatóval kezdik az évet. Pótfelvételin is várják a jelentkezőket, hiszen az emberi erőforrások miniszterének egyedi döntése alapján az üzemmérnök-informatikus képzésre állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni a kanizsai kampuszra, nappali és levelező formában egyaránt. Továbbá a turizmus-vendéglátás és mérnökinformatikus szakok iránt érdeklődőket is várják.

A Pannon Egyetem Georgikon Karán nappali munkarendben mindegyik képzési szinten több szakra várták a felvételizők jelentkezését. Az egyetem tájékoztatása szerint a legnépszerűbb alapszak ezen a karon a mezőgazdasági mérnöki volt.

A legmagasabb pontszámmal az alapképzések közül a turizmus-vendéglátás államilag finanszírozott szakra lehetett bejutni: 446 ponttal. Ezen kívül a képzések többsége az agrár szakterületet öleli fel, 280 és 290 pont közötti ponthatárral indul kertészmérnöki, mezőgazdasági, szőlész-borász, természetvédelmi- és vidékfejlesztési mérnöki szak, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is. Osztatlan, azaz ötéves képzés az agrármérnöki, az erre való bejutáshoz minimum 304 pont kellett, ezen a szakon csak államilag finanszírozott hallgatók kezdik meg tanulmányaikat. Felsőfokú szakképzések is lesznek: ménesgazda, mezőgazdasági és turizmus-vendéglátás: 244 és 250 pont közötti határral.

Mesterszakon kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, növényorvosi, takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, természetvédelmi mérnöki és vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgatók kezdhetik meg tanulmányaikat. A nappali – államilag finanszírozott és költségtérítéses – szakok mellett levelező oktatást is meghirdetett a Georgikon, ugyancsak mindkét finanszírozási formában és mindegyik szinten. Ezek közül alapképzésben 280 és 292 pont között, felsőoktatási szakképzésben 246 és 260, mesterképzésben 74 és 93 pont közötti a bejutási határ, s csak néhány olyan szak van, ami nappali képzésben igen, levelezőn viszont nem indul el. Az állattenyésztő mérnök mesterszak viszont csak levelezőn indul. Az egyetem legtöbb szakjára a pótfelvételi-eljárás keretében még bejuthatnak azok, akik most nem nyertek felvételt vagy nem felvételiztek.