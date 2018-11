Pont nélkül maradtak NB III-as zalai labdarúgócsapatok

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjának 14. fordulójában nem termett babér a két zalai csapatnak. Lőtt gól nélkül persze nehéz is lett volna…

Csepel FC–

FC Nagykanizsa 1-0 (1-0)

Csepel, 150 néző. Jv.: Molnár R..

Nagykanizsa: Borsi – Horváth D., Szabó B., Major (Péntek, 60.), Csáki (Kovács Gy., 72.), Horváth B. – Pál D., Béli M. (Kondor, 46.), Gerencsér A., Lőrincz A. – Vittman. Vezetőedző: Barna László.

Gólszerző: Kocsis D. (19.).

A fordulóban az idegenben játszó labdarúgócsapatok szórták a gólokat a különböző helyszíneken, ebből a bőséges termésből azonban a Kanizsának ezúttal „nem jutott”. A dél-zalaiak az első félidő közepéhez közeledvén egy oldalszabadrúgást követően kaptak gólt, a hazaiak pedig a folytatásban hatékonyan őrizték az előnyüket. A vendégek részéről a mérkőzés során volt két kapufa is, a hálóba azonban nem sikerült eljuttatniuk a labdát, a csepeliek pedig – igencsak fontos – három pontot szereztek.

Barna László: „Nem is az a probléma, hogy szabadrúgás után gólt kaptunk, inkább az, hogy képtelenek voltunk mi betalálni. Egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy rúgott gól nélkül képtelenség eredményesnek lennünk.”

Tarr Andráshida–

Puskás II. 0-1 (0-0)

Andráshida, 150 néző. Jv.: Bana.

Andráshida: Czirjék – Marsai (Tóth L.), Simonfalvi, Takács, Nagy Z. – Bailo, Ferencz (Fülöp), Horváth D. (Horváth T.), Szegleti – Szabó M., Bíró. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerző: Ganbold (61.).

A vendégek játszottak enyhe fölényben a találkozó elején, egyszer a kapufát is eltalálták. A félidő közepétől inkább a küzdelem dominált. Fordulás után egy távoli vendég lövés csattant a kapufán. A másik kapunál kavarodás végén Horváth D. lőtt az üres kapu fölé. A félidő közepe táján gyors kontra végén vezetést szerzett a Puskás. Fölénybe került az Andráshida, helyzetei is akadtak, de kimaradtak. Kétszer is gyanús körülmények közt „tűnt” el hazai a játékos a vendégek tizenhatosán belül, de bíró sípja néma maradt. Hazai mezőnyfölény mellett a hajrában egy vendég kontra kis híján célba ért.

Dobos Sándor: „A döntetlenhez megvoltak a lehetőségeink. Kétszer gyanúsan szerelték játékosaimat a 16-oson belül, hazai pályán általában legalább az egyiket befújják… A teljességhez hozzátartozik, hogy az előre játékban még fejlődnünk kell.”