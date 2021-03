Polgárőrök számolták fel a szemétdombokat az Öreghegyen

A csillagászati tavasz első napján, szombaton, a metsző északi szél hűtötte plusz 3,5 Celsius-fokos zegernye időben takarították ki Besenyő- Öreghegyet a helyi polgárőrök.

A hajdan lakott helynek számító dombvonulatot ma is egyre többen választják otthonuknak, ami nem is csoda, hiszen a gyönyörű környezethez, a friss levegőhöz teljes összkomfort társul, beleértve a villany-, a vezetékes ivóvíz-, a gáz- és a szennyvízcsatorna- hálózat mellett a szervezett szemétszállítást is. A hét éve alakult, jelenleg 79 tagot és legalább annyi pártoló támogatót számláló civil szervezet ötödik alkalommal szövetkezett a városi önkormányzat hulladékszállító cégével, amely a köztisztasági akcióhoz ezúttal is biztosította a szükséges felszerelést, majd az összegyűjt limlomot el is szállította.

Az előzetes terepszemlén tapasztaltak alapján a szemeteszsákok mellé ezúttal két 5 köbméteres konténert kértek a lelkes önkéntesek.

Kora délután a Péter-Pál-kápolna mellett gyülekező polgárőrök meglepődve vették észre, hogy a közelben kihelyezett nagyméretű hulladékgyűjtő konténert valakik már jól megpakolták mindenféle kacattal, építési maradékkal, megkoronázva a kupacot egy kimustrált pedálos gyermekautóval.

– Az is haladás, hogy nem valamelyik környező kiserdőből kellett ezeket is összeszednünk és idecipelnünk – emelte ki a látvány pozitív oldalát Borsos József, a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület elnökhelyettese, hozzátéve: lényegesen kevesebb az utak mentén szétszórt hulladék, mint korábban.

– Ebben szerepe van annak, hogy még a bűnmegelőző járőrözés közben sem fordítjuk el a fejünket, ha az út mentén szemetet látunk, azt vagy felszedjük azonnal, vagy ha kell, megszervezzük az elszállítását – magyarázta a hegyen élő Varga Erika szolgálatvezető.

– A zalai polgárőrség egészére jellemző, hogy a külterületek ellenőrzése mellett a természet védelme is szívügye – tette hozzá Dancs István, az öreghegyi egyesület elnöke, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese. – A hegyhátunkon egy országos túraútvonal vezet át, gyakran járnak erre bakancsosok, kerékpárosok, nem szeretnénk, ha azt hinnék, valamilyen rendetlen népek élnek erre.

– Az érem másik oldala, hogy a szemetet nem a hegylakók vagy a gazdák szórják el, hanem az erre járók – állította határozottan Borsos István és párja, Varga Erika (a szép nevet ketten is viselik az egyesületből). – A területünkön, az út mellett van egy kis fenyves, azt rendszeresen teleszórják üres energiaitalos, sörös- és cigisdobozokkal, mehetünk utánuk takarítani.

Gyenge Tibor és Klárika, a felesége 7 éve költöztek ki a belvárosból Öreghegyre. A Boszi-közben, ahol élnek, máskor sem tűrik meg a szemetet, de ezúttal a Tuja sor, a Boglárka és a Pityke utca lomtalanítását is felvállalták. A legtöbb szemetet – főleg üres borosüvegeket – a „Rózsa domb” utca déli részén szedték össze. Üvegből, sörösdobozból a „Rózsa domb” északi részét fürkésző Héder fivéreknek, Barnabásnak és Zsoltnak is jutott bőven, ők az út menti akácosból még egy komplett WC-felszerelést is begyűjtöttek.

– Egy kis öröm ebben a pandémiás nehéz időben, hogy a külterületeket is beleértve tiszta, kitakarított várossal köszönthettük az idei tavaszt, s ebben a munkában példaértékű a polgárőrök részvétele. A sorból kiemelkednek az öreghegyi civil szervezet tagjai, pártolói – summázta a csurig megrakott hulladékgyűjtők láttán Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, a térség városházi képviselője, aki a szemétszedésből tevőlegesen is kivette a részét.