Polgárőrök segítik az időseket és ügyelnek a fiatalokra Balatonmagyaródon

Manapság különösen nagy teher hárul azokra, akik hivatásuk, vagy más, önkéntes közfeladataik miatt nem maradhatnak otthon.

E körbe tartoznak például a polgárőrök is. Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke arra kérte az egyesületeket, hogy lehetőségeikhez mérten fokozottan segítsék a rendőrség munkáját, valamint a lakosságot, elsősorban az időskorú személyeket és a külterületeken élőket. Országszerte akciócsoportokat hoztak létre, melyekben a polgárőrök főképp élelmiszerek, gyógyszerek beszerzésével és kiszállításával segítenek. A tanítási szünetre való tekintettel a közterületeken csellengő, csoportosuló gyermek- és fiatalkorúakra is kiemelt figyelmet fordít a polgárőrség.

– A rendőrség felkérése alapján a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetünk a közrend védelmére, hiszen a hivatásosok erőit most más, a járványveszéllyel összefüggő teendők kötik le – mondta el Gátvölgyi József, a 35-40 aktív tagot számláló Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület elnöke. – Különösen az esti órákban vagyunk aktívak, hiszen a nemkívánatos elemek megjelenése általában alkonyatkor, vagy azt követően várható, de persze, nappal is figyelünk. A digitális, tantermen kívüli munkarend bevezetése óta nem kell foglalkoznunk a tanítási időben az utcán járó gyerekekkel, a szülők figyelnek és a délelőtti órákat a nebulókkal és tanulással töltik. Örömmel segítünk az időseknek, de ezt általában megoldják a családok, illetve az önkormányzat. Egyébként „békeidőkben” is nagy hangsúlyt fektetünk az idősek támogatására, erről szól az évek óta működő „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az idős embereknek” programunk.

Kummer József, a 20 tagú Nagykanizsa Keleti Városrész és Szabadhegy Polgárőr Egyesülete vezetője azt mondta: a rendőrség jelzésére bármikor képesek segítséget nyújtani, ha pedig ők látnak olyasmit, ami a hivatásos rendvédelmi szervekre tartozik, szintén szólnak. A szervezet járőrkocsiját felszerelték szájmaszkokkal, gumikesztyűkkel annak érdekében, hogy teljesítsék a járványvédelmi előírásokat.

– Körzetünkben jobbára tömblakások vannak, így nehezebb az idősekkel kapcsolatot tartani, hiszen nem csengethetünk fel mindenkihez – magyarázta. – Aki kéréssel fordul hozzánk, annak szívesen segítünk, a gyógyszerek kiváltására már bejáratott kapcsolatunk van az itteni patikával. De erre nincs jelentős igény, az az igazság, hogy az öregek inkább felkerekednek és a szükséges dolgokért elmennek maguk…