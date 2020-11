Polgárőrkutya nevelkedik Botfán

Bő egy év alatt sokat gyarapodott a Botfa Városrészi Polgárőr Egyesület: a múlt év őszén egy Opel Astra típusú szolgálati autót vehettek birtokba, idén februárban pedig Dunakeszin egy kuvaszkölyköt kaptak ajándékba – természetesen nem házi kedvencnek, hanem mint leendő polgárőr szolgálati kutya.

Az Agrárminisztérium és a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Szövetsége a Hungarikumok Gyűjteményében is számon tartott magyar kutyafajta népszerűsítése érdekében már több fajtatiszta kuvaszkölyköt adományozott az Országos Polgárőr Szövetségnek, az idei alomból kaptak a botfaiak is.

A patinás törzskönyvi nevet viselő Zámorkerti Fehér Ajád a napokban múlott egyéves, s bármilyen tekintélyt parancsoló ebbé cseperedett, még mindig egy játékos kutyakamasz. Már egészen kicsi kölyökkorában is bátor, határozott egyéniség volt. Amikor Németh Péter, a botfai polgárőrök elnöke megjelent a tenyésztőnél, hogy kiszemelje a népes alomból az egyesület leendő négylábú segítőtársát, a kiskutya odasün­dörgött hozzá, ráhajtotta a fejét a cipőjére, és ezzel egyszer s mindenkorra belopták magukat egymás szívébe. S bár a tenyésztőnek is Ajád volt a kedvence, de belátta, meg kell bíznia a kutya ösztöneiben, hogy a legjobb gazdát választotta ki magának. Kötelékük egy életre szól, mert a kuvasz „egyemberes” eb, iskolába is együtt járnak, már a második kurzust gyűrik a Göcsej Kutya Klub kutyasulijában, hetente két délután engedelmességi és őrző-védő tanfolyamon vesznek részt. A gazdának is akad tanulnivalója, hiszen a kuvasz különleges jelleme, a génjeiben hordozott szabadságszeretete, nagyfokú önállósága kutyához értő, következetes, határozott, igazságos, erős­kezű, ugyanakkor szerető gazdát kíván. Ha majd az „elemi iskolát” kijárták, következik a speciális polgárőrszolgálati kutyakiképzés és vizsga, s ha az is meglesz, Ajád a bűnmegelőzési célú járőrszolgálatokra is elkíséri a gazdáját és annak járőrtársát.

– Ajádra illik az ősi magyar férfinév, okos, intelligens, szorgalmas, bátor kutya, örömmel tanul és szívesen engedelmeskedik. Már most is szemmel látható a tekintélye, ez felnőtt kutyaként tovább fog erősödni, s már a megjelenésének is bűnmegelőző hatása lesz, hírére elkerülik a környéket vagy láttára kereket oldanak a „zsiványok”, a lakosság szubjektív biztonság­érzete pedig tovább erősödik – magyarázza Németh Péter, simogatva közben a lábára hajtott kutyabuksit, s nem kell bizonygatnia, hogy valószínűleg Zámorkerti Fehér Ajád az egyik legboldogabb eb széles e vidéken. Két dédelgető kislánnyal, a 7 éves Lilivel és az 5 esztendős Szofival cseperedik a Németh családban, gazdájával sokat sétál Zalaegerszeg nyüzsgő belvárosában, Botfa falusiasan nyugalmas utcáin, izgalmas mezei, erdei, szőlőskerti gyalogutakon, szívesen látott vendég közösségekben, rendezvényeken – nyáron például Ajád volt a sztárvendég a botfai gyermek sporttáborban.

– Az Agrárminisztérium támogatja a kutya kiképzését, mi pedig vállaltuk a fajta népszerűsítését. Nincs különösen nehéz dolgunk, hiszen több saját csapatépítő rendezvényünk mellett részt veszünk a városi és a helyi településrészi eseményeken is. Rendszeresen benézünk a családokhoz, az idősekhez, felhívjuk a figyelmüket a veszélyekre, a csalókra, a besurranókra, megkérdezzük, tudunk-e segíteni valamiben – különösen most, a járványveszély idején. Már többen megjegyezték, hogy ők is ilyen gyönyörű, komoly kutyát szeretnének házőrzőnek…