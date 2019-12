Polgármesteri találkozó Zalaegerszegen – A kezdők jótanácsokat is kaptak a sikeres munkához

Az 1-es választókerület 76 polgármestere érkezett tegnap a Megyeházára, ahol az új önkormányzati ciklus indításának elején mód nyílt egymás megismerésére.

Az önkormányzati választások óta mindenhol megalakultak az új önkormányzati testületek, alpolgármestereket is választottak a településeken. A tegnapi rendezvényt kezdeményező Vigh László ország­gyűlési képviselő, miniszteri biztos elmondta: a 76 település közül 23-ban változott a polgármester személye, és egy ilyen harmincszázalékos arányú változás után hasznos lehet a találkozó. Különösen, mivel a meghívásnak eleget tettek az önkormányzati munka szempontjából is fontos szakhatóságok illetékesei is, hogy a polgármesterekben felmerülő kérdésekre válaszoljanak.

A találkozó az ismerkedés jegyében indult, minden polgármester felállva bemutatkozott. Vigh László tájékoztatásként elmondta számukra, hogy a megyében azért nem mindenhol történt ilyen rendben a váltás. Települések említése nélkül említett rossz példákat. Például volt, ahol a régi polgármester nem akarta átadni a helyét. Van, ahol a korábbi településvezető mindennap bejár a hivatalba, akadályozva utódja munkáját. Egy további példa szerint akadt, aki csengőt szereltetett a hivatalra, hogy hallja, mikor érkezik az új polgármester, de olyan eset is előfordult, hogy az újonnan megválasztott polgármester bezárta a jegyző ajtaját, nem engedte be a hivatal vezetőjét – sorolt néhány kirívó példát, hozzátéve: ezek törvénytelen dolgok, és nem is illő az ilyen viselkedés.

Ezt követően a jó önkormányzati gyakorlathoz adott néhány alapvető tanácsot a megjelenteknek. Megkérte a településvezetőket, hívják fel a jegyzők figyelmét, hogy a testületi ülés után 15 napon belül töltsék fel az ott történteket a Nemzeti Jogszabálytárba, ne halogassák ezt. Kiemelte azt is, hogy az önkormányzat ülései nyilvánosak, oda bárki érdeklődő bemehet, továbbá előre jelezve hangfelvétel is készíthető a tanácskozásokon. Szólt ezenkívül a szervezeti működési szabályzat mielőbbi részletes megismerésének fontosságáról, továbbá a szereptévesztések elkerülése végett mondta, hogy a polgármester irányítja a hivatalt, de a napi operatív munkát a jegyző vezeti, s ott mennek jól a dolgok, ahol e két vezető megbeszéli, egyezteti a teendőket. De nemcsak a hivatalon belüli, hanem a települési jó kapcsolatokat is ajánlotta. Elmondta: a település élete szempontjából fontosak a közösségi összejövetelek, és nem mindig pénzkérdés ilyeneket szervezni – mutatott rá Vigh László.

A megjelenteket köszöntötték és gratuláltak választási sikerükhöz a megyei vezetők. Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott kifejtette: jól halad a közös hivatalok alakítása, továbbá a polgármesterek és testületi tagok képzéséről adott információkat. Dr. Pál Attila, a megyei önkormányzat elnöke a megyei testület összetételéről és feladatairól szólt, a megyeszékhely ugyancsak meghívott vezetője, Balaicz Zoltán polgármester pedig Zalaegerszeg fejlődéséről adott filmvetítéses tájékoztatót, végül fogadáson látták vendégül a polgármestereket.