Polgári Pikniket rendeztek a kétszáz éves felsőrajki szőlőhegyi pincénél

Közel hatszáz résztvevője volt annak a rendezvénynek, amit szombaton délután tartottak Vigh László országgyűlési képviselő Ungi-hegyi birtokán. A Polgári Piknik elnevezésű programról úgy fogalmazott a házigazda: keresztény-konzervatív értékrendet képviselő személyek baráti találkozóját hívták össze.

A résztvevőket többek között ebéddel, szórakoztató műsorszámokkal – például az általa megformált karakter kapcsán Kató néniként is ismert Ihos József humorista, az Orfeum Vándorszínpad vagy Éder Gábor előadásával – illetve kötetlen beszélgetéssel várták a képviselő tulajdonában álló, mintegy 200 éves, felújított szőlőhegyi pince melletti területen. A megjelenteket Vigh László mellett Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntötte, aki az 1995-ben bemutatott, Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött le című romantikus filmjátékot felidézve elsősorban a helyiek példaértékű összefogását méltatta a program kapcsán. Mint mondotta, szükség is van erre a hegyeket megmozdítani képes összefogásra ahhoz, hogy hazánk – a többi kelet-közép-európai vagy balkáni állammal együtt – a rá nehezedő nyomással szemben meg tudja védeni értékeit, szokásait és hagyományait. Soltész Miklósra ugyanakkor egy másik feladat is várt, Máthé László Eduárd lendvai főkonzullal, dr. Vereckei Csaba Iván dandártábornokkal, Zala megye rendőrkapitányával, valamint Ihos Józseffel együtt azt is bizonyítania kellett, hogy képes-e damilra felfűzött gyümölcsöket késsel-villával elfogyasztani. Ez volt a házigazda által kigondolt közéleti vetélkedő kihívása, amiben értelemszerűen az országgyűlési képviselő is részt vett.

– A Felsőrajk melletti Ungi-hegyre 25 évvel ezelőtt hoztam ki először gyerekeket, azért, hogy ne csak az iskolapadban ülve tanuljanak, hanem olyan helyen is ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek, ahol növényeket, állatokat láthatnak, ahol elsajátíthatják a szőlészettel kapcsolatos tudományt, és ahol gesztenyeszüretet is tarthatunk – magyarázta Vigh László. – Az a pince, ami itt található, immár kétszáz éves. Az apám apjának az apja építette, én pedig úgy gondoltam, hogy meg kellene menteni. Felújítottuk, hogy közösségi helyként szolgálja a környéken élőket, hogy kisgyermekes családok és kirándulók tölthessenek el itt, kellemes környezetben egy napot.

Ugyanezt a célt szolgálja a Polgári Piknik is, Zalaegerszegről és a környező településekről hívtam meg mindazon kedves barátaimat, akikkel azonos az értékrendünk, hogy jó ételek és italok mellett beszélgessünk, érezzük jól magunkat.

A Polgári Piknik ünnepélyes megnyitójának részeként a képviselő által említett felújított pincét Rudi Péter hahóti és felsőrajki plébános áldotta meg.