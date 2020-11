Polcokat kapott a novai könyvtár

Új bútorzatot kapott a közelmúltban a göcseji település könyvtára.

A polcokat a lenti városi könyvtár biztosította, annak a pénzügyi keretnek a felhasználásával, amiből a kistelepülési szolgáltató- rendszert működtetik.

A koronavírus-járvány miatt idén a korábbi évekhez képest jóval kisebb összeget fordítottak rendezvényekre, így a megmaradó összeg átcsoportosításával eszközfejlesztésre is lehetőség nyílt.

– Bútorzatnak eddig sem voltunk híján, ám azok nem kifejezetten könyvespolcok, inkább könyvek tárolására is alkalmas szekrények voltak – mondta Horváth Nikolett, a göcseji község közművelődési szakembere. – A lecserélt eszközöket továbbra is hasznosítjuk a településen, kettőt átadtunk belőlük az óvodának, egyet a Nováért és Gyermekeinkért Alapítványnak, egyet az IKSZT irodájába helyeztünk át, egy pedig itt maradt a könyvtárban, azon a társasjátékainkat fogjuk tárolni.

Horváth Nikolett azt is elmondta, hogy szükség is van a polcokra, hiszen az elmúlt időszakban érezhetően megnőtt az érdeklődés a könyvtári szolgáltatások iránt, elsősorban a nyugdíjas korosztály részéről, de az iskolás korú gyermekek közül is sokan olvasnak. Köreikben most éppen Leiner Laura naplóregényei a legkedveltebbek, szinte kézről kézre adják azokat.

Az új polcoknak köszönhetően jóval átláthatóbb módon, sokkal praktikusabban tudják a könyvtári dokumentumokat elhelyezni, ezzel a könyvtári szolgáltatások is felgyorsulnak. Ugyan a veszélyhelyzeti szigorítások miatt jelenleg nem fogadhatnak látogatókat, de a kölcsönzésre továbbra is van mód, hiszen házhoz viszik a könyveket.