Pódiumbeszélgetés a családok évének jegyében Dobronakon

A külhoni magyar családok éve jegyében tartottak pódiumbeszélgetést hétfőn este a muravidéki településen. A téma a kötődés volt, ezen belül egyebek mellett a családi kapcsolatokról, az iskola szerepéről, de az identitástudatról is szó esett.

A Dobronaki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a budapesti székhelyű ERGO – Európai Regionális Szervezet – által közösen szervezett rendezvényen Ékes Ilona, az ERGO elnöke, volt ország­gyűlési képviselő, Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője, Koós Judit ifjúsági bűnmegelőzési tanácsadó, valamint Vida Törnar Judit, a Muravidéki Pedagógus Egyesület elnöke cserélte ki gondolatait egymással és a hallgatósággal.

Hitet tettek amellett, hogy a családok évében az anyaországban élő, felelősen gondolkodó egyéneknek és politikai szerepet vállalóknak a külhoni magyar családokra is oda kell figyelniük – ez a külhoni magyarság támogatásában, a határon túli magyar családpolitikában is érzékelhető –, de olyan kérdések is szóba kerültek, mint a virtuális világ és a valóság közötti kapcsolat vagy ellentmondás.

A pódiumbeszélgetés kapcsán Horváth Ferenc, a szlovén parlament magyar nemzetiségi képviselője, egyben a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke felvetette, a szervezeten belül célszerű lenne egy női tagozat létrehozása, amely a fórumon említett témákat empatikusabban tudná kezelni.

