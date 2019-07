Plüssmacikkal búcsúztak a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán

A végzős hallgatók tanulmányaik befejeztével búcsúként – maguk helyett – egy plüss macit hagynak a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán. Az öt éve indult kampányban mostanra 150 figura gyűlt össze.

Az intézmény tanulmányi irodájának munkatársai, Orlainé Tauer Andrea ügyintéző vezetésével 2014 tavaszán rendeztek már egy plüssmaci kiállítást a kampusz könyvtárában. Akkor a hallgatók és az oktatók saját, otthoni kedvenc játékait lehetett megtekinteni, de egy hónap múlva hazavitték ezeket.

– Ekkor döntöttük el, hogy a végzős hallgatók hagyhatnának egy macit ránk, ezzel is kifejezve kötődésüket, szeretetüket és ragaszkodásukat volt iskolájukhoz – mondta az ötletgazda. – Az itt maradt plüss kedvenc ekképp lett a kapcsolat a diplomát szerzettek és az egyetem között. Az évek alatt kaptunk óriás pandamacit, de kézzel készültek is érkeztek. Jobban kedveljük a normál méretűeket, hiszen a tárolásuk könnyebb, ám ezekből is már két szekrényt megtöltöttünk.

Okleveles közgazdászként az idén diplomázott Zadravecz Renáta és turizmus-vendéglátás alapszakon Roósz Péter. Mindkettejük egy macival búcsúzott az egyetemtől.