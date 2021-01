Plüssfigurákkal Zsombi gyógyulásáért! A nagykanizsai Tkálecz-Fábián Éva is lelkes gyűjtővé vált

A nagykanizsai Tkálecz-Fábián Éva lelkesen gyűjti a plüssfigurákat, hogy segítsen Zsombinak, az 1 éves SMA1 beteg babának. A kisfiúnak egy ország gyűjt, hogy megkaphasson egy egyszeri génterápiás kezelést.

Az úgynevezett plüssterjesztési mozgalmat Schilling-Párhon Lili álmodta meg és keltette életre. Létrehozott egy Facebook csoportot, melyet Plüssterjesztők Zsombiért SMA1-nek nevezett el. A lényege az, hogy ha van otthon feleslegessé vált plüss figura, akkor helyezzük ki a közterekre egy üzenettel. A borítékon vagy a cetlin egységes szöveg jelenik meg. Az eleje, amit az emberek azonnal meglátnak: „Nem elveszett játék vagyok, Rád vártam!”. A másik oldalán pedig leírja, hogy miért gyűjtünk Zsombinak és ha lehet, aki megtalálta a plüsst utaljon 1000 forintot a Zsombit támogató Szép jövőért Zsombinak Alapítványnak.

Az országban már szinte nincs olyan város, ahol ne léptek volna be ebbe a mozgalomba. A csoportban regisztrálni is lehet a plüssterjesztők térképre, így mindenki látja, hogy éppen hol van olyan ember, aki tevékenykedik és plüssgyüjtők is megvannak jelölve.

A nagykanizsai Tkálecz-Fábián Éva plüssterjesztő és plüssgyüjtő pontként is szolgálatot teljesít, ami annyit tesz, hogy akinek nincs ideje a plüssöket kimosni, felcímkézni és kihelyezni, az nála leadhatja, s elvégzi helyette. Nagykanizsán már több személy is belépett a mozgalomba és szorgosan tevékenykedik. Éva szerint ez egy csodálatos kezdeményezés, hiszen jó annak aki adja, jó annak, aki kapja és ha még utal érte akkor a kis Zsombinak is jó. A gyógykezeléséhez 730 millió forintot kellene összegyűjteni, melynek több, mint a fele már megvan, de még mindig szükség van a segítségre. Éva a Facebookon megtalálható és örülne, ha minél több plüssfigura találna „gazdára”.