Petőfire emlékeztek Nagykanizsán – Közeledik a kétszáz éves jubileum

Széles társadalmi összefogással szervezte meg idén is a Nagykanizsai Polgári Egyesület a hagyományos Petőfi-­ünnepet az új év első napján a Deák téri emlékműnél.

Papp János elnökhelyettes jelezte: három év múlva ünnepeljük Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulóját. Sokan szeretnék, ha ez a jeles esemény a várost és a hazát „olyan állapotban” érné, amilyennek az ünnepelt, Petőfi örülne odafent.

Elhangzott az is: más nemzetek, például a lengyelek is elismeréssel vélekednek a költő munkásságáról, személyéről. A lengyeleket testvérnek érzik a magyarok, erős nemzeti identitásuk, áldozatkészségük és bátorságuk miatt.

Jerzy Snopek lengyel nagykövet is többször járt már Nagykanizsán, legutóbb szeptemberben, a Magyarországon egyedülálló mementó, a Csengery úti evakuációs emlékhely avatásán. A január elsejei ünnepélyre pedig levelet küldött a kanizsaiaknak, amit dr. Cséby Géza tiszteletbeli konzul tolmácsolt. Kiemelte: Petőfi nagyszerűsége a legjobb verseinek többségében is érvényesülő rendkívüli természetességre, a nem mindennapi egyszerűségére vezethető vissza. Zseniként képes volt az egyszerű beszédet a legtisztább költészetté tenni.

– Petőfi Sándor számos csodálóra talált és sokan megénekelték őt nemcsak a saját hazájában, de a világ más pontjain is – fogalmazott dr. Cséby Géza. – Élő szimbólummá és mítosszá vált. Bámulatos, hogy milyen sok költő látta benne és énekelte meg a lant és kard egységének ideális megtestesítőjét.

Az idei Petőfi-ünnepen Balogh László, Nagykanizsa polgármestere mondott beszédet, kiemelve: adjunk hitelt Petőfi jövendölésének, miszerint „győzni fogunk”. A polgármester 26 érvet – pontosan annyit, ahány évesen a költő a segesvári csatában a szabadság mártírja lett – sorolt fel ennek alátámasztásául.

– Aki a múltba néz, a jövőbe lát, ahogy a víz mélyében látni a magas eget – hangoztatta Balogh László. – Tudjuk: a kemény idők nem tartanak sokáig, a kemény emberek viszont igen. A lengyel függetlenség atyjától, Pilsudski marsalltól egy életre megtanultuk: vereséget szenvedni és nem feladni – győzelem, ám győzni és megpihenni a babérokon – vereség. Bayer Zsolt gondolatait is idézvén: „Egyszer végre, csak egyszer vallanánk már be végre önmagunknak, hogy mi nem halálra vagyunk szánva! Legalább most, a Megváltó születésének nagy, ősi és örök mítoszában nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy a mi ezeregyszáz éves históriánk igenis sikertörténet! Hiszen ezeregyszáz éve hatalmas erők szövetkeznek mindig arra, hogy mi ne legyünk. De megtépázva, összetörve, megcsonkítva, meggyalázva, megtaposva is – élünk. Egy nagy civilizáció nem hódítható meg kívülről, amíg nem pusztítja el önmagát. Ezeregyszáz éve nem tudnak bennünket elpusztítani. Holott nem sajnáltak semmi fáradságot ezért. Akkor ne tegyük meg azt a szívességet, hogy belülről elpusztítjuk önmagunkat.”

Az ünnepség végén a résztvevők gyertyákat, mécseseket helyeztek el a Deák téri Petőfi-szobornál.