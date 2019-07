Péter-Pál-napi búcsút tartottak Kerkabarabáson

A faluközösség összetartását szimbolizáló ünneppé szeretné tenni az önkormányzat az egykori Péter-Pál-napi búcsút. Ennek a szándéknak megfelelően vasárnap szórakoztató programokkal várták az érdeklődőket.

A délutáni programoknak olyan sztárfellépői voltak, mint a mulatós zenei műfaj egyik legismertebb előadóművésze, A Jó Laci Betyár, vagy az egykori Expressz együttes vezetője, Solymos Tóni. Mellettük környékbeli szereplők, Herman Gréta színész-énekesnő és Stángli Tibor énekes színesítették még a napot.

– A falu búcsúja Péter és Pál apostolok ünnepnapjára, azaz június utolsó hétvégéjére esik – mondta Vidáné Kerese Zsuzsanna polgármester érdeklődésünkre. – Ma már ezek az ünnepek kevésbé vonzóak az emberek számára, ezért arra törekszünk, hogy a búcsúhoz kötődő hagyományok, így az ünnepi szentmise megtartása mellett, új tartalommal töltsük meg a napot. Azt látjuk, hogy a falubeliek szórakozni akarnak, kikapcsolódni, jól érezni magukat, ezért úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatnak ennek megfelelő programot kell biztosítania, s a szükséges anyagi forrást is hozzá kell rendelnie. Örömünkre szolgál, hogy nemcsak a helyben élők vettek részt a rendezvényen, de az elszármazottak közül is sokan hazalátogattak, s a környékbeli települések lakói számára is vonzó volt a kínálat, így a település lakóit meghaladó számban vettek részt az emberek a programjainkon – magyarázta a polgármester.