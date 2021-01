Perselyadományokkal segít a szombathelyi egyházmegye a földrengések károsultjainak

Rendkívüli gyűjtést hirdet a horvátországi földrengések károsultjainak javára a szombathelyi egyházmegye. Dr. Székely János püspök kezdeményezésére a plébániák a hétvégi perselyadományokat ajánlják fel.

Dr. Székely János felhívásában emlékeztetett arra, hogy a szomszédos országot december végén, majd január elején is sújtó nagy erejű földrengések halálos áldozatokkal, valamint jelentős anyagi kárral jártak. A lakóépületek mellett egyházi ingatlanok is sérültek, egyes templomok tornyai ledőltek, másutt a homlokzat vált ketté. Akad olyan székesegyház is, amelyet teljesen le kell bontani, és az alapoktól újjáépíteni. A szombathelyi egyházmegye ehhez a munkához is szeretne hozzájárulni, a gyűjtés tehát nemcsak az otthonukat elvesztett horvátországi családok támogatását, de az ottani egyházi ingatlanok helyreállítását is szolgálná.

A mielőbbi segítségnyújtás érdekében a szombathelyi székesegyházban január 16-án, illetve 17-én tartanak gyűjtést. A kezdeményezéshez az egyházmegye plébániái is csatlakoznak, elsősorban a hétvégi szentmisék perselyadományainak felajánlásával, de akár külön gyűjtésekkel is hozzájárulhatnak az újjáépítéshez.

Dr. Székely János püspök emellett arról is beszámolt, hogy a szombathelyi egyházmegyei karitász a hét elején négy kisbusznyi adományt – élelmiszert, kályhákat és takarókat – juttatott el a földrengés által sújtott térségbe.