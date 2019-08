Pénteki gyógyító összejövetelek Nagykanizsán

A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony-templomban minden hónap első péntekén gyógyító összejövetelre, kiengesztelődési és családfagyógyító szentmisére kerül sor.

A mindig azonos időpontban, 18 órakor kezdődő kiengesztelődési szentmisét Nagy Vendel címzetes apátplébános celebrálja, aki azt megelőzően, 17 órától ráhangoló szentség­imádást és bűnbánatot, közös imát tart – hogy pontosan mit is takar az összesen közel 3 órás lelkiségi „program”, arról maga az atya beszélt lapunknak.

– A kiindulási pont a havi elsőpénteki Jézus Szíve-tisztelet, az ezeken a péntekeken végzett engesztelő szentgyónás, szentmise és szentáldozás – bocsátotta előre Nagy Vendel. – A mi gyógyító összejövetelünket és misénket pontosan azért tettük erre a napra, hogy a kiengesztelődésre irányítsuk a figyelmet. Persze ehhez tudnunk kell azt is, mi az engesztelés és kiknek kell kiengesztelődniük, azaz kibékülniük annak érdekében, hogy a kapcsolatuk helyes útra terelődjön. A kiengesztelődés főszereplői a mindenkit szerető Isten és a tőle eltávolodott ember. Tudjuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára, szeretetre és szabadnak teremtette az embert, de az akaratát nem kényszerítette rá, hanem meghagyta a szabadságát. A sátán azonban ezt látva torz világot mutatott az emberiségnek, amivel megtévesztette, s az emberiség bele is veszett volna ennek a torz világnak a mocsarába, de Isten nem engedte. A názáreti Jézus személyében eljött az évezredekkel korábban megígért Megváltó, s megmutatta, meg is valósította az igazi engedelmességet, ezáltal a kiengesztelődést, Isten és ember kibékítését, kapcsolatának rendezését. A keresztáldozattal Isten részéről megtörtént a kiengesztelődés – ám az embernek is meg kell tennie a magáét. Erről szólnak nálunk ezek a minden hónap első péntekén sorra kerülő alkalmak.

Nagy Vendel hozzátette: a kiengesztelődési szentmisében rengeteg bűnt sorolnak fel, melyek kapcsán a hívek imádságos lélekkel kérhetik az isteni megbocsátást. S nemcsak saját maguk vagy a jelenben élő szeretteik, családtagjaik, hanem visszamenőleg, azaz őseik számára is.

– Csak maga a mise közel 2 órás, hiszen sok kiengesztelődési szöveg szerepel benne, a hit megvallása is hosszabb a megszokottnál, és különféle egzorciumos, azaz ördögűző imádságokat tartalmaz. Ezért úgy is hívjuk, hogy az ősök miséje, mert az ősök kiengesztelődését is célozza, és gyógyír lehet átkok, rágalmak, abortuszok, háborúk, okkultizmusok negatív, a családfán keresztül ránk, ma élőkre is átszálló hatásaira – folytatta az atya. – Ezeknek az úgynevezett megkötöttségeknek a feloldására kerül sor a családfagyógyító, kiengesztelődési szentmisén.

A címzetes apátplébános azt is jelezte: Zalában, a kaposvári püspökség területén egyedüliként, minden hónap első péntekén (legközelebb szeptember 6-án) zajló gyógyító összejövetelre és szentmisére szeretettel várja a híveket, családokat, párokat a megye minden pontjáról.