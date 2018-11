Pénteken is várják a diákokat a pályaválasztási kiállításra Keszthelyen

Napjainkban, amikor sok területre munkaerőhiány jellemző, egyre inkább felértékelődnek a szakmák, egyre nagyobb az igény a jó szakemberekre, s akár diplomásként is kitanulhat az ember egy vagy két mesterséget. Erre is felhívták a figyelmet a ma kezdődött keszthelyi pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató megnyitóján.

A pályaválasztás előtt álló diákokat várja a Zala megyei kormányhivatal a csütörtökön kezdődött, két napos pályaválasztási kiállításra. A PE Georgikon Kar Festetics úti épületében megrendezett eseményen az általános iskolások maguk is kipróbálhatják a szakmák egyes fogásait, munkafolyamatait, a leendő hivatás választásához pedig pályaorientációs csoportfoglalkozási, egyéni foglalkozási tanácsadás, és fórumbeszélgetések is segítik az iskolásokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A rendezvény csütörtöki megnyitóján Manninger Jenő országgyűlési képviseletében is mondta el köszöntőjét Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere. Szólt arról, hogy az elmúlt években változás történt a munkaerőpiacon: most már munkaerőhiányról beszélhetünk, a jó szakemberekre egyre nagyobb az igény, ez pedig bérszínvonal emelkedést jelent. Hasonló gondolatokat osztott meg a jelenlevőkkel Szűcsné Szabó Katalin, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főosztályvezetője. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sokat emlegetett mondás mellett, miszerint „egy jó szakma felér egy diplomával”, az is igaz, hogy egy diploma mellett megfér egy-két szakma is.

– De mik is legyenek ezek a szakmák, amik közül választhatunk? Manapság a lehetőségek tárháza végtelen. Ha csak itt, a szűkebb környezetünkben körülnézünk – a festői Balaton partján- közel száz féle szakmát is megismerhettek, ha a szakképző iskolák honlapjára rákukkantatok, de ezeken a rendezvényeken is, ahol élményszerűen is megtapasztalhatjuk ezeket – szólt a diákokhoz Szűcsné Szabó Katalin. A pályaválasztási kiállítás megnyitóján adták át a korábban meghirdetett „Szakmák, mesterségek világa” című művészeti pályázat díjait.