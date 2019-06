Pénteken este kiállítással és műsorral zárul a 14. zalaszentgyörgyi művésztelep

Múlt hét végén kezdte meg munkáját húsz alkotó részvételével a tizennegyedik zalaszentgyörgyi művésztelep.

Jöttek Erdélyből, Ukrajnából és Németországból is részt­vevők, a művészeti vezető, Buday Mihály festőművész pedig ottjártunkkor épp az egerszegi piacról érkezik, tekintélyes mennyiségű hallal felszerelkezve.

– Estére halászlé lesz a művészek–szentgyörgyiek focimeccs után – újságolja Buday Mihály, hiszen a művésztelepen hagyomány, hogy a kötetlen szórakozás és a település lakóival való barátkozás is helyet kap a palettán.

Jövőre ünneplik indulásuk 15. évfordulóját, amire kis kiadványt szeretnének megjelentetni. Már ebbe dolgozik Nótás Andi portréfotós, aki a művészek megörökítését kapta feladatul. További újdonság, hogy idén festészeti kurzus is dúsítja a programot, Buday Mihály tart bemutatókat és oktatást sajátos technikájából. A képzés az egyik új résztvevő, Horváth Edina Katalin kérésére került napirendre.

– Autodidakta módon képzem magamat, figyelem az interneten felbukkanó festészeti tartalmakat, így találtam rá Buday Mihály alkotói módszerére – mondja Horváth Edina, aki Németországból, Stuttgart közeléből érkezett. – Szerettem volna én is elsajátítani, így felvettem vele a kapcsolatot, ő pedig meghívott a táborba. Mindennap foglalkozik velem, igyekszem minél többet tanulni tőle. Ő nem ecsettel fest, hanem rongydarabokkal és az ujjával alakítja ki a kép nagy részét, s csak a végén teszi fel ecsettel a finom részleteket. Számomra nagyon különleges ez a módszer, lágy, finom felületeket ér el általa. Emellett a saját technikámhoz sem lettem hűtlen, képeimen ötvözni szeretném a kétféle festésmódot. Leggyakrabban virágokat és mediterrán tengerpartokat, tájképeket festek.

Mint elmeséli, nyolc éve dolgozik Németországban, egy kereskedelmi cégnél középvezető. Eredetileg is kereskedelmi tanulmányokat folytatott Baranyában, ott is élt, két gyermeket felnevelve. Korábban is vonzotta a művészet, többször belefogott, de anyaként mindig a gyerekeknek adott elsőbbséget. Most, hogy már felnőttek, több ideje marad az alkotásra, ám egy három és fél évvel ezelőtti szomorú fordulat is hozzájárult ahhoz, hogy elmélyedjen a festésben.

– Nagy trauma ért, két hét különbséggel veszítettem el a szüleimet – eleveníti fel a történteket. – Akkor számomra menekülés, terápia volt a festés. Mára kicsit átrendeződtek az erővonalak, már képes vagyok a szépséget is átélni általa, magával ragad az alkotás atmoszférája, hangulata. Gyakorlatilag ez az első művész­telep, ahol profik között dolgozhatom, nagyon jó hatással van rám ez a közeg. Nyári gyerek vagyok, imádom a virágokat, most éppen tulipánt festek, de rózsák, hortenziák is gyakran bukkannak fel a képeimen, amelyek iránt az interneten is lelkesítő érdeklődés mutatkozik.

Bán Tibor és Bimbó Tamás egyaránt Kecskemétről érkezett, mindketten realista stílusban alkotnak, s hivatásként űzik a festészetet. Első alkalommal vesznek részt a zalaszentgyörgyi telepen.

– Azért nem járunk ismeretlen terepen, többekkel találkoztunk már más művésztelepeken – reagál Bimbó Tamás. – A tábort amúgy is megelőzte a jó híre, tudtuk, hogy jó társaságra számíthatunk.

– Buday Mihály hívott már többször, de mindig közbejött valami – kapcsolódik Bán Tibor. – Most végre ideértünk, nagyon jó a hangulat, talán jövőre lesz módunk duplázni is. Realista képeket festek, művészeti divattal nem foglalkozom, azt örökítem meg, ami gyerekkoromban belém ivódott a határt járva. Erdők, láposok, pocsolyák, állatok, holt Tisza-part, ezek a témáim. Meg persze most Zalaszentgyörgy.

Régi motorosokból szintén akad szép számmal a művésztelepen, ilyen Zajácz Tamás bőrműves iparművész is, aki szinte minden évben kitalál valami sajátos fogást a tábor népszerűsítésére. Idén játékot indított a közösségi médiában.

– Egy Buday Mihályról készített bőrportrém részleteit tettem fel egy oldalra, s aki felismerte, indulhatott a nyereményért – fejti ki. – Sok ezer ismerősöm van, számosan megosztották a játékot, így rengeteg emberhez eljutott a művésztelepünk híre. Kétezer tippelőből közel 1300-an eltalálták, ki szerepel a képen, s a művésztelep megnyitóján ki is sorsoltuk a nyertest, akinek egy bőrkép volt a jutalma. Nagy örömömre zalaszentgyörgyi lakosnak kedvezett a szerencse…

A megnyitón amúgy kiállítás is nyílt Braginsky Arthur és Braginsky Róbert munkáiból, s nem lesz ez másként a 28-án, pénteken esedékes zárórendezvényen sem. Az alkotók felvonultatják friss műveiket a kultúrházban, a 19 órakor kezdődő programban fellép az erdélyi Táltos Néptáncegyüttes és a felvidéki Kalandor zenekar is.