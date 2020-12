Példát mutatnak önzetlenségből az év civil önkéntesei

Idén is jutalmazta a hagyományos, köszönet napi rendezvénye alkalmából a hétköznapok példamutató embereit a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület.

A Csónakázó-tónál lévő önkormányzati vendégháznál hétfőn tartott eseményen Lengyák István, az egyesület soros elnöke elmondta: a járványhelyzet miatt ebben az évben közösségeket vagy civileket támogató vállalkozásokat nem jutalmaztak. Hanem olyan emberek kaptak kitüntetést, akik, többek közt, már a tavaszi, első Covid-hullám idején is önzetlenül segítettek másokat.

Az eseményen részt vett Balogh László, Nagykanizsa polgármestere is. Beszédében jelezte: a legfontosabb emberi feladat, hogy köszönetüket fejezzék ki az emberek mindazoknak, akik sokat tesznek a társadalomért és társaikért.

-A jelenlegi járványhelyzetben az egymásra utaltság, a segítség nélkülözhetetlenné válik az életben. Sokan, igazi példaemberként segítik önzetlenül egymást e nehéz időkben is. A város civil élete pedig e tekintetben is gazdag. A segítőket pedig hála, köszönet illeti a munkájukért – fogalmazott a polgármester.

Idén heten, köztük két házaspár, kapta meg szavazás és a civil kerekasztal egyesület kuratóriumának döntése alapján az év civil önkéntese elismerést. Boros Károlyné, a Magyar Ápolási Egyesület Zala megyei szervezetének elnöke, a Kanizsai Dorottya Kórház ápolónője karitatív, közösségépítő munkájáért vett át jutalmat. Fülöp Réka édesanya, egyetemi kommunikációs koordinátor, aki adománygyűjtéssel, bevásárlással segíti a rászorulókat, köztük a nagycsaládosokat, szintén díjat kapott. A Glavák-házaspárt, Glavákné Domján Ildikót és Glavák Zoltánt is elismerték, akik ebéd-és adományszállítással és személyes segítségnyújtással is támogatják a nehéz sorsú embereket. Ludányi Tibor, aki ingatlanbefektetése okán kötődik Kanizsához, szintén díjat kapott, mivel önkéntes munkáival, másokat is ösztönző példamutatásával, nagyszabású adományakciókkal sokakat segít. A Stimecz-család, Stimeczné Lukács Kitti és Stimecz Fridolin is az év civil önkéntesei lették. A házaspár hosszú évek óta „tömegeket mozgat” meg évek óta nagyszabású focitornák révén azért, hogy beteg gyerekeknek, nehéz sorsú családoknak segítsenek.