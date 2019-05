Példaértékű kapcsolat alakult ki Letenye és több horvát település közt

Horvát településekkel és partnerszervezetekkel együttműködve folytatná a Szapáry-Andrássy kastély felújítását az önkormányzat. Ezenkívül több, más jellegű projektben is gondolkodnak a horvát partnerekkel, olyannyira bejáratódtak az elmúlt időszakban a határon átnyúló kapcsolatok.

Az Interreg Horvátország–Magyarország Együttműködési Program 2014–2020. ütemére benyújtandó pályázatokról a képviselő-testület határozott.

– Május elején zárult a pályázatok benyújtásához rendelkezésre álló idő, mi négy projekttervet adtunk be – mondta el Farkas Szilárd, a település polgármestere. – A legfontosabb a Musical Notes, azaz Hangjegyek nevet viselő pályázat, amelyben a vezető partner a horvátországi Donji Kraljevec önkormányzata. Maga a pályázat turisztikai témájú, maximum 1,7 millió euróra lehet pályázni, Letenye részéről ennek az összegnek közel a felét terveztük be, a pénzből – ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül – folytatni kívánjuk a Szapáry-Andrássy kastély felújítását. Mint az ismeretes, szintén Interreg-pályázatból sikerült felújítanunk a földszinti részt, az új pályázatban pedig a kastély színháztermének megújítását tervezzük, ami magában foglalhatná a teljes emeleti rész rekonstrukcióját. A horvát partnereknél kültéri, részben fedett színházterem épülne. A modern infokommunikációs technológiának köszönhetően a Donji Kraljevec-i és a letenyei színháztermek között élő kapcsolat is létesülhetne, így az éppen aktuális előadások a másik oldalon is láthatók lennének óriáskivetítő segítségével. Sajnos, a kastélyunk homlokzatával ebben a pályázatban nem foglalkozhattunk, az egy harmadik projekt lenne a maga 200 millió forintos költségével.

A polgármester beszélt a többi pályázatról is: a Happy Bike projektet folytatnák több generációt összekötő tematikus útvonalak kialakításával. A 400 ezer eurós projekt vezető partnere Letenye lenne, a határ menti város részéről 160 ezer eurós igény fogalmazódott meg. A pénzből elektromos kerékpárokat, illetve mountain bike-okat vásárolnának, töltő- és szerelőállomást, mountain bike-pályát építenének és gyermektáborokat rendeznének. Mint régi projektpartnerek, a horvátországi Ludbreg és Perlak is részt vesz a projektben, ők szintén 10-10 elektromos kerékpárt szereznének be, illetve töltő- és szerelőállomást építenének.

Az önkormányzat által benyújtott 3. pályázatban Donji Dubrava a vezető partner, s pozitív döntés esetén Letenyén, az egyedutai településrészben az Eötvös utcai óvoda játszóeszközeit fejlesztenék, valamint az ovisok foglalkoztatása, óvodapedagógusok továbbképzése valósulna meg 70 ezer euróból a környezettudatosság témakörében.

– A negyedik, Az énekesmadarak oltalma és élőhelyük fejlesztése című pályázatunkban Csáktornya a vezető partner, s Letenyén kívül még Muraköz megye és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága vesz részt benne – jelezte Farkas Szilárd. – Az elnyerhető támogatás 1,5 millió euró, amiből mi 411 ezer eurót szeretnénk megszerezni. A projekt keretében az önkormányzat az egyik ingatlanát alakítaná át ökoházzá, melyben gyerekeket táboroztatnánk, természetvédelmi foglalkozásokat tartanánk és miniarborétumot hoznánk létre. Csáktornyán a régi Zrínyi-, valamint az egyetemi parkot újítanák fel és egy madármegfigyelő állomás is létrejönne. A nemzeti park igazgatósága pedig a Kis-Balatonnál szintén állomást alakítana ki, énekesmadarakat gyűrűznének és tanulmányoznának.

Farkas Szilárd jelezte, az első körös bírálatokra várhatóan ősszel kerül sor.