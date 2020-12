Pat önkormányzata számos sikeres pályázatot nyújtott be az idén

Számos pályázaton, köztük a Magyar Falu Program kiírásán szerepelt sikerrel az önkormányzat.

Ennek köszönhetően több, régóta áhított beruházás is megvalósulhat a településen, melyekről Bata Zoltán polgármester adott tájékoztatást.

– Idén 12 pályázatot adtunk be, ezek közül kettő még elbírálásra vár – bocsátotta előre a polgármester. – A nyertes pályázatok közül azt emelném ki, amit a Magyar Falu Program keretében írtak ki a faluházak felújítására, ezen közel 30 millió forint forráshoz jutott önkormányzatunk. Egy többfunkciós épületről van szó, ebben található a könyvtár, az orvosi rendelő, egy tárgyaló, illetve igazgatási helyiség – régi vágyunk volt már, hogy ezt felújíthassuk. Központifűtés-rendszert építünk ki, festésre, járólapozásra, a villamos-, valamint a vízvezeték-hálózat korszerűsítésére, a belső ajtók cseréjére, lambériázásra kerül sor, új tetőt kap a ház, továbbá térkövezést is végeznek a szakemberek az épület előtt. Az ingatlan mögött pedig egy kazánházat építünk. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ez egy nagyarányú beruházás lesz jövőre. Jelenleg is zajlik egy másik infrastrukturális beruházásunk, a faluházunkat újítjuk meg a közművelődési és érdekeltségnövelő pályázaton elnyert közel 4 millió forint felhasználásával. Az épületre új nyílászárók kerülnek, korszerűsítjük a világítást, közel 100 négyzetméteren történik járólapozás és egy gyönyörű, új cserépkályhát is rakattunk, mert a régi már rossz állapotú volt.

Bata Zoltán azt is elmondta, 21 fő részére beiskolázási segélyt fizettek 580 ezer forint összegben, 20 család pedig szociális tűzifa-támogatásban részesült, összesen 60 köbméter fát kaptak az érintettek.

– A Start közmunkaprogram megvalósítására több mint 10 millió forintot kaptunk az államtól, úgy érzem, jól sikerült a projekt, óriási mennyiségű burgonyát termeltünk idén, melynek értékesítése folyamatban van – folytatta Bata Zoltán. – Közel 5 millió forintot nyertünk szintén a Magyar Falu Programban az elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlásához, ennek köszönhetően önkormányzatunk a tulajdonába tud venni egy telket, amin szintén mezőgazdasági termelést végzünk. Jó az elhelyezkedése, út mellett található, teljesen közművesített, tehát a későbbiekben akár építkezéshez is használható.