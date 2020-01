Partneri viszonyt igyekeznek kialakítani Lendvajakabfán

Az eddiginél konstruktívabb partneri viszonyt szeretne kialakítani a környék gazdálkodóival a kisközség önkormányzata. A minap egyeztető megbeszélést tartottak, ahol az együttműködés lehetőségei is szóba kerültek.

Egri Éva, a falu tavaly megválasztott polgármestere elmondta: szövetségesként tekintenek a vállalkozókra, hiszen mindkét félnek elemi érdeke a gyümölcsöző kapcsolat.

Ennek érdekében az önkormányzat minden tőle telhető segítséget megad ahhoz, hogy az érintett gazdálkodók eredményesen működhessenek, de azt is kérik, hogy a gazdák is vegyék figyelembe a település és a lakosság érdekeit. Az egyik kardinális kérdés a közlekedés helyzete, a falu ugyanis szeretné megóvni az amúgy nem túl jó állapotban lévő közútjait, ezért azt kérik, hogy a gazdálkodók – amikor azt az időjárási viszonyok lehetővé teszik – a munkagépeikkel a falu belterületén kívül, a mezőgazdasági utakon közlekedjenek. Az utak teljes körű felújítására az elmúlt években be nem nyújtott pályázatok miatt jelenleg nincs elegendő forrásuk, ám ideiglenes helyreállításra, illetve a legszükségesebb munkákra némi pénzt tud fordítani a község, s ha lesz újabb pályázati kiírás, azt igyekeznek kihasználni.

A gazdák arra tettek ígéretet, hogy a falun kívüli utakat használják majd.