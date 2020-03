Parkot és partot szemléztek, majd kijelölték a feladatokat Keszthelyen

Hagyományteremtő szándékkal rendeztek szerdán városszemlét, amelynek keretében a sürgős feladatokat is meghatározta a városvezetés.

A résztvevők a polgármesteri hivatalnál találkoztak, majd a Helikon parkban álltak meg először. E zöldterület két szempontból is figyelmet kapott: egyrészt része a pályázati támogatással megvalósuló Zöldváros programnak. Megújul majd a növényzet, és új funkciókat is kap a park. A munkálatok – a tervek szerint – ősszel indulnak. Ezt azonban megelőzi még az április végi Helikoni ünnepségek, mely megnyitójának szintén a park ad otthont. A városszemlén meghatározták azon feladatokat, melyeket el kell végezni, hogy rendezett, szép környezet fogadja az ide érkezőket. Szóba került az életveszélyes állapotú ősfa: a több mint százéves platán el van kerítve, s törzsén felirat figyelmezteti az arra járókat a baleset- és dőlésveszélyre. Szakemberek véleménye szerint szükséges lenne a kivágása. A már nem élő fával kapcsolatosan a polgármester kompromisszumos megoldást javasolt, mellyel a veszély is megszűnik, s az emléket is megőrzik.

– A Helikon-fa a város történetének szerves része. Olyan javaslaton dolgoznak a szakemberek, hogy a balesetveszélyt elhárítva egy adott szintig – amíg biztonságos – visszavágják a törzsét, és ezt a megmaradt részt konzerválják. Így emlékként itt tud maradni. A mostani Helikoni ünnepségek alkalmával pedig egy új Helikon-fát fogunk ültetni – mondta el Nagy Bálint.

A városszemle következő helyszíne a Balaton-part volt: itt természetesen szóba került a Balaton Hotel állapota is.

– A városszemlével elsődleges feladat, hogy megvizsgáljuk, hogy a közterületeken melyek azok a problémák, megoldandó feladatok, melyeket az önkormányzat saját hatáskörben meg tud oldani. De a városképet a magántulajdonban lévő épületek is nagymértékben befolyásolják. Mindannyiunk – mind az önkormányzatnak, mind a magántulajdonosoknak – érdeke, hogy szép és rendezett legyen a városkép. Ebben az önkormányzat a kezdeményező szerepet felvállalja – fejtette ki Nagy Bálint, majd a Libás strand felé vezető sétányon haladtak tovább a résztvevők. A városszemlét vezető polgármester itt az elhalt nádas maradványainak eltávolítását kérte. Feladat a padok karbantartása is, csakúgy, mint a vandálok által tönkretett utcai bútorok helyreállítása. Nagy Bálint polgármester a séta után lapunknak elmondta: félévente tartanak majd hasonló kibővített városszemlét, de a városvezetés szűkebb körben, havi rendszerességgel megszemlél egyes területeket. A legközelebbi helyszín a belváros lesz.