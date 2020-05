Parkosítottak, illetve virágokat is ültettek Csömödéren

Az orvosi rendelőnek és védőnői szolgálatnak helyet adó, nemrégiben felújított épület előtti terület parkosítása valósult meg a közelmúltban a településen. A munkálatokat az önkormányzat karbantartói, illetve a közmunka­programban foglalkoztatottak végezték el.

Tomposné Gyuricza Judit polgármester elmondta, hogy Csömödér egy újabb, sokak által látogatott területének szebbé tételét sikerült megvalósítani, hozzájárulva ezzel a falukép rendezettségéhez.

– A talajtakaráshoz szükséges kavicsot a Zalaroad Kft. ügyvezetője, Tiszai Zoltán ajánlotta fel, a levendulatöveket pedig Sabján-Ozsváth Emese agrármérnöktől, a csömödéri levendulaültetvény tulajdonosától kaptuk – tájékoztatott a részletekről Tomposné Gyuricza Judit. – Ezúton is köszönjük a két vállalkozó nagylelkű felajánlását.

A parkosítás során díszbokrokat is kiültettek, a korlátládákba pedig petúniák kerültek. A településen kihelyezett köztéri virágládákban is díszlenek már növények, valamint a hősök emlékművénél is számos virágtövet ültettek el. Az önkormányzat épülete mellett található hirdetőtábla is gazdagodott két szépen megmunkált virágládával, melyek Szomi Attila karbantartó keze munkáját dicsérik.

A virágosítás munkálatai Tomposné Gyuricza Judit mellett Lovrencsicsné Tánczos Ilona alpolgármester, valamint Orsós Gézáné közfoglalkoztatott által valósultak meg.

A polgármester elmondta azt is, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására életbe léptetett kijárási korlátozás ideje alatt a Pákai Öveges József Óvoda csömödéri telephelyének dajkái, Czigány Lászlóné és Szentgyörgyvölgyi Evelin, valamint Csizmaziáné Millei Katalin pedagógiai asszisztens több száz maszkot szabott és varrt meg. A védőfelszereléssel a helyi lakosság mellett ellátták Hernyék, Kissziget és Zebecke településeken élőket is. Emellett a csömödéri Anita vegyesboltban is számtalan maszkot készítettek, mindezt önzetlenül, segítve ezzel a helyiek, az idősek otthonában dolgozók és az ellátottak védelmét. A polgármester valamennyiük áldozatkész munkájáért köszönetét fejezte ki.