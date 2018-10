Parkolót avattak az egerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium udvarán

Pénteken avatták fel a Kölcsey Ferenc Gimnázium udvarán kialakított gépkocsiparkolót, amelynek létrejöttét a városi önkormányzat és a zalaegerszegi tankerület támogatása tette lehetővé.

Az épület nyugati oldala mellett egymillió forint ráfordítással 18 autó számára létesült 45 méter hosszú, 4,5 méter széles zúzalékos parkoló, amire azért volt szükség, hogy felszabaduljon az udvari sportpálya. A tegnap délelőtti avatási ceremóniát az Albatrosz Táncegyüttes mazsorettcsoportja vezette be, majd Szűcs Gergely igazgató köszöntötte az egybegyűlteket. Böjte Sándor Zsolt és Makovecz Tamás önkormányzati képviselő arról szólt a megjelent diákok és a sajtó előtt, hogy régi probléma oldódott meg a parkoló kialakításával, amely a tanárok és a szülők számára jelent könnyebbséget. Az önkormányzat nem fenntartója az oktatási intézményeknek, de igyekszik támogatni a kérelmeket. Ezt hangsúlyozta Kajári Attila, a tankerület igazgatója, jelezve, hogy továbbra is nyitottak az oktatási intézményekből érkező kérésekre. Az átadáson jelen volt Balaicz Zoltán polgármester is.

