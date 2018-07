Parasport: Zalaegerszeg a vívósport egyik központja lehet

Július első hétvégéjén egy nagyszabású sportrendezvény, a Restart Fesztivál zajlott a megyeszékhelyen. Ennek egyik különösen érdekes eseménye volt, hogy a fesztivál szervezői – Szabó Zoltán és Horváth Szilárd – a kerekesszékes víváshoz szükséges két széket adományozott a Zalaegerszegi Vívó Egylet számára.

A ZVE korábbi elnöke, Miszory Béla megkeresésére Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke pedig a speciális víváshoz szükséges, legújabb fejlesztésű pástot és a víváshoz szükséges kiegészítő palástokat ajánlott fel számukra. Ezen eszközök segítségével lehetővé vált, hogy az érdeklődők kipróbálhassák a kerekesszékes vívást, mind pedig az, hogy a vívósport képviselői bemutatót tarthassanak a parasportágból. Darabos Gézával, a sportegyesület elnökével ekkor beszélgettünk.

Milyen szerepet játszik az egyesület terveiben a parasport?

– A vívás alapja az egymás és a sport iránti tisztelet. Ennek legmagasabb foka véleményünk szerint a hátrányos helyzetűek felkarolása. A közeljövőben megvalósuló vívócsarnok méltó módon lehetőséget teremt a parasportnak is. Célunk, hogy az érintetteket kimozdítsuk a küzdelmekkel teli hétköznapok monotonitásából, sportolási lehetőséget biztosítva számukra. Ha lesz közöttük, aki kiemelkedik sportteljesítményével, akkor a versenyzési lehetőséget is igyekezni fogunk támogatni. A segítségnyújtással járó feladatok elképzeléseink szerint az egyesület tagjai számára is fontosak lesznek: megtanulják a gyerekek, hogy nem elfordulni kell, hanem nyitottnak lenni és segíteni!

Miben látja általánosságban a parasport jelentőségét?

– Elsődleges célja a sérült gyermekek és felnőttkorúak fizikai és szellemi egészségének fenntartása, fejlesztése, továbbá rehabilitációja a sport segítségével. Fontos azonban az is, hogy arra is lehetőségük legyen, hogy képességeiket másokkal összemérhessék, és versenyezhessenek.

A vívás, mint parasport különösen sikeres hazánkban. Kutathatjuk ennek okát?

– Mondhatjuk, hogy mint szép, elegáns sport mindig is vonzó volt. A parasportoló számára előny, hogy elsősorban egyéni sportág. A sérültség foka alapján külön kategóriák vannak, így mindenki a képességei arányában érhet el sikerélményeket.

A megvalósuló zalaegerszegi vívócentrumban helye lesz tehát a parasportnak is.

– Így van, a kormány döntésének köszönhetően a ZVE-nek és az iskolai vívásnak is helyet biztosító Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium illetékességében mintegy 2,5 milliárd forint értékű beruházás történik. A következő másfél évben új vívóterem épül, hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, ami méltó helyszínt fog biztosítana a sportágnak, lehetőséget a fejlődésének, és a vívósport kiemelt központjává válhat.

Önnek közvetlen kapcsolata van a sportággal?

– Igen, Vince fiam 9 évig vívott az egyesületben. Eleinte mint segítő szülő, majd mint elnökségi tag vettem részt a ZVE életében. Folyamatosan ismertem meg egy vidéki vívóegyesület mindennapi működését, mígnem négy éve elvállaltam a vezetését. Ha így hozta a sors, szeretnék minden tőlem telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a zalaegerszegi vívás stabil, folyamatosan fejlődő pályára álljon. Ez egyedül nem menne. Egy lelkes csapat – edzők, elnökségi tagok, támogatók – segítik a munkámat. A most kapott technikai eszközök révén a sportághoz kapcsolódók köre is szélesedhet.

Mit ad a sport – konkrétan a vívás – a sportolónak?

– Amikor kimozdulunk a megszokott életterünkből – különösképpen, ha ez egy bármilyen okból beszűkült élettér, korlátozottság –, akkor energiákat kell mozgósítanunk. Semmi nincs „ingyen”, a valamit valamiért elv itt is érvényes. Mindenkinek mérlegelnie kell, hogy mit hajlandó megtenni, mennyit fektet be azért, hogy az életében valami változzon, jobb legyen. Ha nem feltétlenül akarunk élvonalbeli eredményeket, akkor a sport révén nagyon hamar élvezzük a mentális felfrissülést. Emellett a parasport mentálhigiénés szerepe is felbecsülhetetlen.