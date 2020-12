Papp Gábor: Hévíz küzdelmes, de sikeres évet zárhat

Hamarosan magunk mögött hagyhatjuk ezt az esztendőt, és talán még soha nem akartuk ezt annyira, mint most. A 2020. év sok nehéz akadályt gördített mindenki elé, egyéni, családi, intézményi, városi, önkormányzati szinten egyaránt. A világjárvány felforgatta az életünket, nagyon nehéz szociális, gazdasági, egészségügyi helyzetek elé állított kivétel nélkül mindenkit.

Ha rövid számvetést készítek, akkor elmondhatom, hogy Hévíz küzdelmes, de sikeres évet zárhat, természetesen a rendkívüli helyzetet is figyelembe véve.

A komoly anyagi veszteségek ellenére, intézményi átszervezésekkel, szigorú takarékossággal, elvonásokkal, de meg tudtuk őrizni városunk pénzügyi egyensúlyát.

Meglévő projektjeinket tovább tudjuk vinni, így elindult és jelenleg is zajlik a jelenlegi buszpályaudvar területének elhagyása, új pályaudvar építése. Elkezdődött a termelői piac megújítása, melyhez plusz kormányzati forrást is elnyertünk. Folynak a tóvédelmi projekt munkálatai, megújul a Hévízi-tavat ölelő véderdő, sétányok, tanösvény épül. Befejeződött a Schulhof sétány, és a nagyparkoló megújítása, sikerrel zárult le és veszünk részt számos nemzetközi projektben. Folytatódott a városi kamera rendszer bővítése és ehhez kapcsolódóan tableteket adhattunk át a rendőrőrsnek, közbiztonsági munkájuk még hatékonyabbá tételéhez. Számos városi buszöböl kapott új beállókat. Korszerű parkolási rendszert kezdtünk el kialakítani, mely a jövő évben tovább bővül. Sikerrel pályáztak városunk szállodái, panziói, magánszállásadói a kormány által támogatott korszerűsítési programokra. Sportpályát építettünk az iskolaudvaron, pályázatot nyertünk el új kerékpárút építésére. A Hévíz-Balaton Airporton is fejlesztettünk valamint stabil kormányzati partnert találtunk a cég üzemeltetéséhez.

Mindezek közben lakóinkról, fiataljainkról sem feledkeztünk meg. Maszkokat, fertőtlenítőszereket szereztünk be és osztottunk ki a hévíziek és a hévízi intézmények között, fokozottan figyelve az érettségizők biztonságára. A szociálisan rászorulókat is folyamatosan segítettük. És egyházainkat is tudtuk támogatni.

Amikor kellett, lezárásokkal védtük még jobban a várost az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében, és körültekintő mérlegelések, biztonsági intézkedések mellett nyitottuk újra, amikor az lehetővé vált.

Méltó módon emlékeztünk meg a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról, az állam- és egyházalapításról, aradi vértanúinkról és az ’56-os hősökről.

Köszönthettük városunk első gyémánt diplomás pedagógusát, és nagyon örülök, hogy városi kitüntetéseinket is ünnepi körülmények között tudtuk átadni.

Lakóink kulturális lehetőségei továbbra is megmaradtak, hála a könyvtár, illetve a művelődési intézmény közreműködésének.

A GAMESZ munkatársai pedig olyan gyönyörű, virágos várost varázsoltak körénk most is, melyek sokszor tudták feledtetni velünk a gondokat, feltöltődést, nyugodt hangulatot biztosítva számunkra.

Tisztelt hévíziek!

Ebben az esztendőben sok tragédia is ért minket, amikor az ember az egész évet tekinti át, szörnyülködve vesz tudomást arról, mennyi mindenkit veszítettünk el, olyanokat, akiket szerettünk, tiszteltünk, akikre felnézhettünk.

Távozott közülünk tavunk egyik megmentője, Hévíz díszpolgára, dr. Gyarmati József. Elhunyt a sokunk által tisztelt, szeretett Simon Pali bácsi. Tragikus hirtelenséggel távozott közülünk keszthelyi képviselőtársunk. dr. Ifi Ferenc.

Országunk is számos hírességet, példaképet veszített.

Engedjék meg, hogy közülük én egy sportlegendát, példás családapát, igaz embert emeljek ki: Benedek Tibort. Mert tőle is búcsúznunk kellett. Köszöntőm végén őt idézem. Egy interjújában arról beszélt, mennyire fontos minden küzdelemnél az összefogás, az együttes munka.

„A csapatjáték lényege, hogy csakis együtt lehetünk nagyok – szóló zsenikkel nemigen megy” – mondta.

Magam is így gondolom. A 2020-as év itt, városunkban is bebizonyította Benedek Tibor igazát. Csakis együtt lehettünk nagyok, és eztán is csak így tudunk haladni!

Szóló zsenikkel jövőre sem megy.

Köszönöm a Hévíziek és a városban dolgozók példás összefogását, kitartását, felelősségteljes munkáját!

Kívánok egészséges, biztonságos, igazi kapcsolatokra lehetőséget adó, szép új esztendőt mindannyiunknak!

Erre emelem most poharam és engedjék meg, hogy egy jelképes kis tűzijátékkal, bizakodva fogadjam Önökkel együtt a 2021-es évet!”