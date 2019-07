Pályázatokról tárgyalt az önkormányzati képviselő-testület Lentiben

Pályázatokhoz kapcsolódó napirendi pontokat tárgyalt az önkormányzati képviselő-testület legutóbbi soron kívüli ülésén.

A TOP-forrásból megújuló inkubátorház fejlesztéséhez biztosít önrészt az önkormányzat a képviselők döntése alapján. Az épület és környékének közlekedési célú felújítási munkái meghaladják a 200 millió forintot. Az előzetes árajánlatok megmutatták, hogy az árak emelkedtek az építőiparban, emiatt további 27 millió forint szükséges a projekt megvalósításához. Ennek nagyobb részét támogatásból fedezik, a város pedig a fennmaradó mintegy 6 millió forintot biztosítja.

Arról is döntöttek a képviselők, hogy pályázatot nyújtanak be a Zala Megyei Önkormányzat és a megyei idősügyi tanács által meghirdetett Az év Zalai Idősbarát Önkormányzata díj elnyeréséért. Korábban a város már elnyerte ezt a díjat. Elfogadták a Lenti Torna Egylet eszközbeszerzéshez kapcsolódó kérelmét. Öltözőszekrény vásárlására, az élőfüves labdarúgópálya felújítására, illetve járdaépítésre és bővítésre nyújtott be pályázatot a Lenti TE a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A tervek megvalósításához mintegy 8 millió forint szükséges, melyhez a mintegy 2,4 millió forint önrészt az önkormányzat biztosítja. Elfogadták emellett a Kalandozások a Kerka-völgyben elnevezésű TOP-pályázat költségeinek átcsoportosítását, melyre az egyik konzorciumi tag kilépése miatt volt szükség. A projekt keretében megvalósuló legnagyobb beruházás a Lenti–Máhomfa közti kerékpárút felújítása lesz, valamint tartalmaz még rendezvények lebonyolításához szükséges eszközbeszerzést is.