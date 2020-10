Csodás panorámát kínál az új kilátó Pusztaszentlászlón

Zala kincseiről mint felfedezésre, megtekintésre, valamint megtapasztalásra is érdemes látnivalókról és élményekről beszélt az újhegyi kilátó szombati avatóünnepségén Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

Az önkormányzat a Terület- és településfejlesztési operatív programhoz benyújtott sikeres turisztikai pályázata részeként építtetett fel Újhegyen, a község melletti dombháton, a szőlőbirtokok szomszédságában egy több mint 12 méter magas, vasbeton szerkezetű, impozáns kilátót. A beruházás annak a nagyszabású fejlesztési tervnek a részeként valósult meg, melyet Kaj István polgármester úgy fogalmazott meg: Pusztaszentlászló lépjen ki az egynapos települések korlátai közül.

Vagyis a település kínáljon annyi programot és látnivalót a térségbe látogatóknak, hogy azok akár egy hetet is eltöltsenek ott.

Bene Csaba, a Zala megyei közgyűlés alelnöke is ezt a szándékot emelte ki beszédében, de szólt arról a közösségformáló erőről is, amit megtapasztalt a községben. A helyiek számos programot, beruházást valósítanak meg összefogással, ezek egy része az idegenforgalom fejlesztésére, a minőségi borkultúra megteremtésére irányul.

– Néhány esztendeje egy komplex programmal próbáljuk elősegíteni e vidék lélekmegtartó erejének erősítését – folytatta Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. – Szeretnénk, hogy a fiatalok maradjanak a falvakban, s ennek érdekében olyan fejlesztéseket, olyan infrastruktúrát tudjanak a helyiek megvalósítani, amely ezt a helyben maradást ösztönzi. Másrészt próbálunk olyan beruházásokat is támogatni, amelyek idevonzzák a belföldi turizmus iránt érdeklődőket, mindazokat, akik meg akarják ismerni Zala szépségeit.

A megnyitón dr. Nagy János, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, hogy akkor is eljött volna megtekinteni a kilátót és a csodás zalai tájat, ha nem kérik fel avatóbeszédre. Mint mondta, a koronavírus árnyékában töltött fél év megmutatta: elkezdtük felfedezni Magyarország rejtett természeti kincseit, és sokak számára bebizonyosodott, hogy a magyar vidéknek a balatoni régió mellett is vannak vonzó tájegységei.