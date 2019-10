Pályázati támogatásból valósult meg a zalalövői fitneszpark kialakítása

A napokban fejeződött be a Deák utcai szabadtéri fitneszpark kialakítása a zalai kisvárosban. A kilenc eszközt magába foglaló létesítmény egy nagyobb szabású projekt keretében, pályázati támogatással valósult meg.

Minderről helyszínbejárás keretében adott tájékoztatást Pintér Antal, a város polgármestere. Mint mondotta, a Humán Szolgáltatások Fejlesztése Térségi Szemléletben Zalalövőn és Környékén elnevezésű projekt részeként eredetileg a város erdei tornapályáját szerették volna eredeti állapotának megfelelően visszaállítani, ám miután az a terület jelenleg magánkézben van, ezért praktikus okok miatt végül más helyszín után kellett nézniük. Így merült fel új lehetőségként a város központjához közel, lakóövezeti részben található Deák utcai terület, ahol a régi játszótér helyén, a felszíni adottságok miatt lépcsőzetes megoldással építettek ki kilenc elemet magába foglaló szabadtéri fitneszparkot. Az eszközök többségét a felnőttek mellett akár már az általános iskola felső tagozatos diákjai is tudják használni, de akad közöttük olyan is, amelyet az alsó tagozatosok is biztonsággal kipróbálhatnak. Pintér Antal azt is hozzátette: a 4,2 millió forintos összköltséggel kialakított fitneszpark területén ingyenes wificsatlakozási pont is rendelkezésére áll, ami közösségi internetszolgáltatásként egy újabb hasznosítási lehetőséget kínál mind a zalalövőiek, mint a városba érkező turisták számára.

A helyszínbejáráson részt vett a térség országgyűlési képviselője, Vigh László is, aki egyebek között örömét fejezte ki amiatt, hogy Zalalövőn rövid időn belül már a második játszótér épült ki. A képviselő emellett reményének is hangot adott: mint mondotta, bízik benne, hogy minden korosztály számára vonzó létesítménnyel gyarapodott a város, s az nemcsak az egészség és az erőnlét megőrzéséhez járul majd hozzá, hanem a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez is.