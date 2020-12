Pályázati támogatásból és önerőből (is) fejlesztenek Hahóton

A dél-zalai település életében az egyik legjelentősebb mérföldkő lesz az önkormányzat épületének bővítése és átalakítása. A több, mint 80 millió forint összértékű beruházás pályázati forrásokból valamint a falu saját költségvetéséből valósul meg.

A község egyik frekventált pontján található több, mint százéves hivatalon nyomot hagyott az idő. Ugyan első pillantásra mindez nem látszik, mivel a településvezetés, erejéhez, lehetőségeihez képest, rendben tartja az épületet és annak környékét is. Szabó Zsolt polgármester elmondta: régi vágyuk volt, hogy felújítsák a hivatalt, ám pusztán saját erőből mindez nem ment volna. Próbálták az évek során toldozni-foltozni az épületet, köztük a tetőfelújítás, a helyiségek festése, nyílászáró cserék, hőszigetelés révén, de ezek csak ideiglenes megoldást nyújtottak. Valamint nagyobb helyre, térre is szükség van, ugyanis a különböző hivatali ügyintézések igénylik az elkülönített, modern fogadótereket.

– Ezért is örülünk annak, hogy sikeresen szerepeltünk két pályázaton is. A Belügyminisztérium közel 30 millió forintos projektje és a Magyar Falu Program mintegy 50 millió forintos támogatásának jóvoltából lehetőségünk nyílik a felújításra. Két ütemben valósul meg a beruházás. Először az épület belső felújítása történik meg: ajtó-és padozat csere, helyiségek festése, irodák kialakítása, vizesblokk átalakítás és még sorolhatnánk. Továbbá, bővítjük is a hivatalt, a nyugati szárny irányában. Kétszintes, több funkciós épületet alakítunk ki, házasságkötő-és konferenciateremmel, konyhával, vizesblokkokkal az alsó szinten, az emeleten pedig irodai helyiségek kapnak helyet. Illetve a bejárathoz mozgáskorlátozott bejárót alakítunk ki. Habár jelentős pályázati támogatásokat nyertünk, mégis saját erőből is hozzájárulunk a fejlesztéshez. A kivitelezési tervek elkészítése vagy a bútorzat megújítása saját költségvetésből valósul meg – összegezte a polgármester.

Szabó Zsolt elmondta azt is: a fejlesztés nem csak a hivatalos ügyintézést könnyíti s teszi majd modernné. Ahogy más beruházások tekintetében, úgy e téren is arra törekszenek, hogy a közösséget építsék. A polgármester példaként említette, hogy kisebb esküvői szertartásokat is tudnak majd tartani a kivitelezés elkészültével a házban, illetve ehhez kapcsolódóan családi rendezvényeket is. A faluvezetés azt is szem előtt tartja, hogy olyan beruházások történjenek a községben, amelyeket minden lakó magáénak érezhet. A falu első embere kiemelte: sokat köszönhetnek a sikeres pályázatok tekintetében a térség országgyűlési képviselőjének, Manninger Jennőnek.

– Ami pedig a beruházás nagyságát illeti – folytatta a polgármester – a jelenlegi épület méretének mintegy felével bővítjük a hivatalt, mind az alsó, mind pedig a tervezett felső szinten. Az engedélyes tervek már a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álltak, melyeket kiviteli szintre kell emelni, majd a következő feladat, a jövő évben, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása lesz. A munka dandárja, gyakorlati része nagyjából jövő tavasszal kezdődik majd. A hivatali ügyintézés a felújítás ideje alatt is elérhető lesz. Ideiglenesen, a kivitelezés idejére, a művelődési házba költözik majd az önkormányzat, de erről majd részleteiben is tájékoztatjuk a lakosságot – összegezte Szabó Zsolt.