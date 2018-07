Pályázati forrásból zajlik a 73 millió forintos munka a csapi speciális intézményben

Komoly munkák zajlanak a falu oktatási komplexumában: az úgynevezett 2. épület energetikai racionalizálására elnyert 73 millió forintból valósul meg a külső hőszigetelés, a nyílászárók cseréje és a nap­elemek felhelyezése.

Kustor Ferenc megbízott szakközépiskolai intézményegység-vezető elmondta: a kivitelező cég munkatársai július elején kezdtek dolgozni, az épület felállványozása után elkezdődött a külső homlokzat hőszigetelése, s párhuzamosan zajlik a nyílászárók cseréje is.

– Az épület energetikai racio­nalizálása már a 2018–2019-es szabványoknak megfelelően történik: a hőszigetelő anyag 18 centiméter vastagságú, míg a nyílászárók háromrétegűek – árulta el Kustor Ferenc, majd hozzátette: a pályázat keretében napelemek is kerülnek a létesítmény tetejére. – Sajnos ennek az épületnek a fűtését még mindig egy szenes kazán végzi, amelyet ugyan jelen pályázat keretében nem tudtunk lecserélni, de bízunk benne, hogy rövidesen erre is sor kerül. Addig is – a mostani beruházásnak köszönhetően – jelentősen csökken majd az épület energiafelhasználása.

Mint ismeretes: a csapi iskola speciális intézmény, hiszen az óvodásoktól egészen a szakmunkástanuló diákokig biztosít elhelyezést közel kétszáz fiatalnak, sok esetben bentlakásos formában. A 2. épület alagsorában található a mosoda, a földszinten a tanári szobák, míg az emeleten az alsó tagozatos diákok kollégiu­mi szobái helyezkednek el.

Az elmúlt öt évben egyébként nem történt komolyabb fejlesztés az intézményben, éppen ezért az iskola vezetősége joggal bízik abban, hogy az utcafronti, úgynevezett

1. épület, illetve a tornacsarnok felújítására is lesz pályázati forrás a közeljövőben.