Pályázati felhívások a Dombérozó keretében

Mint arról már hírt adtunk lapunkban, az idén a járványhelyzet miatt elmaradt a Göcseji Dombé­rozó rendezvénysorozata. Ugyanakkor a szervezők október 24-én a Göcsej napja programmal szeretnék életben tartani az elmúlt években egyre népszerűbbé vált program szellemiségét.

A Zalai Hírlap – mint a Göcseji Dombérozó védnöke és médiatámogatója – a továbbiakban is partnerként működik közre a tájegység kulturális, természeti és gasztronómiai értékeinek népszerűsítését zászlajára tűző kezdeményezésben. Ezúttal a Göcseji Dombérozó Egyesület és a Göcsej Civil Társaság pályázati felhívásait tesszük közzé.

„A Göcseji Dombérozó a magyarság egyik különleges tájegységének hagyományőrző rendezvénysorozata. Célunk a göcseji települések összefogásával ismertté tenni, megőrizni Göcsejt, mint örökséget a jelen és a jövendő generációk számára. Mit jelent Önöknek Göcsej? Milyen emlékeik élményeik vannak? Írják meg, legyen egy kis történet, egy novella, riport, tárcajegyzet, glossza, napló, vers, vallomás, mese, dokumentum összeállítások, vagy egy kis szösszenet” – fogalmaznak a szervezők a szépirodalmi pályázat felhívásában. Két életkori kategóriában lehet pályázni: felnőttek, illetve gyermekek. A terjedelem ne legyen hosszabb, mint 6 A4-es oldal. A felhíváshoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj nincs. A pályamunkákat a szervezőkhöz kell eljuttatni elektronikus levélben a [email protected] címre (a tárgyban megnevezve: „Göcsej”), vagy postán, a 8991 Teskánd Rózsa u. 10. címre, a borítékon Göcsej felirattal. A határidő 2020. szeptember 25. A beérkezett írásokat szakmai zsűri szemlézi és díjazza. A díjazott alkotások elhangoznak a Göcsej Napja programon október 24-én és az V. Göcseji Dombérozó rendezvényen a 2021. július 9-18. időszakban, valamint közzéteszik azokat a rendezvény www.gocsejidomberozo.hu honlapján. További információk Németh Ágnestől kérhetők a 06 30 277 3487-as telefonszámon.

A Göcseji Dombérozó Egyesület és a Göcsej Civil Társaság fotópályázatot is hirdet. Ennek célja, hogy minél több megközelítéssel, különböző gondolkodásmóddal fókuszáljunk a Göcsejre. Kategóriák:

Színes képek:

1. Göcsej, amilyennek én látom.

2. Göcseji arcok, emberek.

3. Hagyományőrzés a Göcsejben.

Fekete-fehér képek:

1. A Göcsej tájegységhez kapcsolódó kötetlen téma.

Egy pályázó bármilyen technikával (fényképezőgép, mobiltelefon, stb.) készített, kategóriánként legfeljebb öt alkotást, ezen belül kategóriánként egy, legfeljebb öt képből álló sorozatot küldhet be. A képeket jpg formában, vagy nyomtatva kérik beküldeni. A beküldött jpg kép felbontása a hosszabb oldalon 2000 pixel legyen. Minden egyes képet egyenként kell csatolni a beküldő e-mailhez. A pályázónak rendelkeznie kell az eredeti, nagyméretű képpel, amelyet díjazott képként megfelelő minőségben, méretben nyomtatni lehet, ezeket a bíráló bizottság a pályázat lezárása után kéri be. A nyomtatott kép mérete a hosszabb oldalon 45 cm legyen. A szervezők kérik: a jelentkezők kizárólag olyan képekkel pályázzanak, amelyek saját alkotások, ezek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendelkeznek, és amelyek témája nem ellenkezik sem hazánk, sem az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem a képen ábrázolt személyek személyiségi jogaival. Portré beküldése esetén a készítőnek rendelkeznie kell a modell engedélyével a kiállításhoz.

A beküldött képeket a Göcseji Dombérozó Egyesület szerzői jogdíj és felhasználási díj fizetése nélkül, de a szerző nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozhatja a fotópályázat, a fotókiállítás és a Göcseji Dombérozó népszerűsítése érdekében. A pályázó a pályázatok benyújtásával ezeket a feltételeket elfogadja.

A meghirdetett témának, méretnek nem megfelelő vagy gyengébb minőségű képeket a zsűri nem értékeli.

A pályamunkákat elektronikus levélben kell beküldeni a [email protected] email címre, illetve postai úton Magai Ágotának a 8985 Becsvölgye Fő u. 64. címre. A határidő 2020. szeptember 25. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri szemlézi és díjazza. Igény szerint kiállítási lehetőséget is kínálnak a szervezők. A díjazott képek szintén az idén október 24-ei Göcsej Napja programon, illetve a jövő évi Dombérozó rendezvényen lesznek megtekinthetők. További információk Kardos Ádámtól kérhetők a 06 30 233 2420 telefonszámon. A fotópályázathoz jelentkezési lap is tartozik, ez – valamint a felhívásokkal kapcsolatos részletes leírás – a www. gocsejidomberozo.hu honlapon érhető el.

A jelentkezési lap tartalma:

Pályázó neve

Pályázó elérhetősége (email, telefonszám, lakcím)

Milyen kategóriában, hány képpel pályázik

A beküldött képek azonosítói (file név), címei

A beküldött képek 2-3 mondatos leírása (hol készült, milyen technikával, fényképezőgéppel, mobillal, mi a története, érdekessége a kép megalkotásának)

Fenti felhívásokon túl a szervezők az idén is meghirdetik a Göcsej Totó játékot is, amely a tájegységre vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Ez utóbbit lapunkban is közzétesszük hamarosan, illetve a totó már elérhető a gocsejidomberozo.hu honlapon. ZH