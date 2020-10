Pályázatból szociális célú tűzifa Zalalövőn

Az igényelt támogatás kétharmadát, mintegy 2,3 millió forintot kapott szociális célú tűzifa beszerzésére a város önkormányzata. Ebből 120 köbméternyi mennyiséget tudnak vásárolni.

Minderről Gyarmati Antal polgármester adott tájékoztatást lapunknak. Elmondta, az önkormányzat által igényelt mennyiség kétharmadára kaptak támogatást, ami nagyságrendileg a korábbi évekével azonos mértékű.

A pályázaton elnyert támogatáshoz önrészként valamivel több mint 150 ezer forint önerőt kell biztosítaniuk, továbbá az önkormányzatot terheli a fa kitermelési helyétől az elosztás helyére történő beszállítás, valamint a támogatottakhoz való eljuttatás költsége is.

A szociális tűzifa iránti kérelmeket első ütemben október 12-től november 2-ig nyújthatják be azok, akik jogosultak az ilyenfajta támogatásra. Pályázni az erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával lehet, az űrlap a polgármesteri hivatalban szerezhető be, illetve a város honlapjáról is letölthető.

A beérkező kérelmeket az önkormányzat kulturális és népjóléti bizottsága bírálja el.

A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb öt köbméter lehet.

Kiemelt képünk illusztráció.