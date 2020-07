Pala helyett égetett cserép került a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia tetejére

A tető korszerűsítésével folytatódott a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia felújítása. Hamarosan a bútorok is megérkeznek az épületbe.

Az elmúlt időszakban teljes körű belső felújításon esett át a kiskanizsai plébánia: az állam, a kaposvári püspökség és a hívek támogatásával 42 millió forintból korszerűsítették az épület villamos rendszerét, vízvezeték-hálózatát, felújították a falazatot, mely új vakolást, felületkezelést és festést kapott, kicserélték a nyílászárókat, továbbá Varga László megyés püspök kérésének eleget téve új helyiségeket alakítottak ki az ingatlanban. Az emeleten két apartman készült, melyekben akár egy káplán vagy a vidéki településeket ellátó pap is lakhat. A felújított plébánia helyiségei gyönyörűek, már csak a bútorok hiányoznak belőlük. Az „i”-re a pontot most az tette fel, hogy megújult az egykori ferences rendház tetőzete is.

– Megkerestem a finanszírozás ügyében Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettest is, akitől pozitív választ kaptam – bocsátotta előre Nagy Vendel plébános, címzetes apát. – Megérkezett a támogatási szerződés, osztottunk, szoroztunk, s úgy láttuk, hogy belefér a büdzsébe a plébániaépület tetőfelújítása is. Hála az elődömnek, dr. Páhy Jánosnak, minden erőnket a plébániára összpontosíthattuk, hiszen a templom már az ő időszakában megújult.

Nagy Vendel hozzátette: sajnos, a koronavírus-járvány idején perselypénz abszolút nem folyt be és az egyházfenntartói járulékbefizetések is megcsappantak, miközben a fenntartási költségeket, a dolgozók béreit és járulékait fizetni kellett. Ez nagyon nehéz helyzetet eredményezett, dönteni kellett, hogy mi a fontosabb: a megszépült helyiségek bebútorozása vagy a tető felújítása? Vendel atya utóbbi mellett döntött, hiszen ha a tető beázik, odalesznek nemcsak a bútorok, hanem az új festés is.

– A tetőcsere egy életre szól, ezért úgy gondoltam, hogy ha már egyszer ez a helyzet, legyen így, és a korszerűtlen pala helyét jó minőségű égetett cserép vegye át – szögezte le a kiskanizsai plébános. – A templomon marad a pala, mert annak négyszer akkora a tetőfelülete, és egyelőre a fedezetét még nem látjuk annak a beruházásnak – nyilván a terveink között szerepel e munka elvégzése is. Hogy erre mihamarabb sor kerülhessen, tisztelettel kérjük híveinket: aki még nem tette meg, az fizesse be az egyházadót, és örömmel fogadunk adományokat, felajánlásokat is a szintén nagy volumenű fejlesztéshez.