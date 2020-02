Pákán tűzifát osztottak a rászorulóknak

Közel kilencven köbméter „szociális tüzelőt” osztott szét a település önkormányzata a helyben élő rászorulóknak.

Lukács Tibor polgármester arról számolt be, hogy 89 köbméter szociális célú tűzifát osztottak szét a közelmúltban az igénylők között. A tüzelőt a bánokszentgyörgyi erdészettől vásárolták részben pályázati támogatásból, illetve saját forrásból is hozzájárult az önkormányzat, továbbá a tűzifa kiszállításáról is gondoskodtak.

Érdeklődésünkre a polgár­mester hozzátette: a tűzifa-­támogatást többen is igényelhették különböző rászorultsági alapon. Így azok, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosultak, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, egyedül élő nyugdíjasok, vagy ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 100 százalékát.

A kitételek szerint 89 rászoruló részesült a tüzelőből, minden család egy-egy köbméter fát kapott.