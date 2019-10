Pákai barangolások – a felújított tájháztól a restaurált Mária oltárig

A falu fölé magasodó dombokon olyan helyet keresünk a szőlőhegyet jól ismerő Szabó Tamással, az önkormányzat mindenesével, ahonnét jól rálátni a völgyben elnyújtózó falura. Ilyen akadna is bőven, az elhagyott parcellákon azonban felnőtt az akác, s eltakarja a kilátást.

-Fel kellett mérnem a zártkerti telkek állapotát a statisztikai hivatal számára, s a 850 parcellából már 430 az önkormányzaté volt, mert ezeket elhagyták a tulajdonosaik. Látja ezeket a kerítéseket? Pár éve építették őket, de már a kerítésen belül is megerősödött az akác, mert magára hagyták a szőlőt a birtokosaik – mutatja Tamás, akivel betérünk egy pincéhez, ahol a gazda, Rumi László szívélyesen fogad bennünket. A telken időjárást rögzítő műszerekre leszünk figyelmesek.

– Egy sor időjárás honlapnak küldök adatokat Páka pillanatnyi időjárásáról. A kémény mellé kamerát is rögzítettünk – mutatja, majd a mobil telefonján behívja a gyönyörű tájról innét továbbított élőképet. Végre egy jó nyiladék, ahonnét messze szaladhat a tekintetünk! Alattunk Páka házai ragyognak a napfényben, odébb Dömefölde látható, a távolban Egerszeg tévétornya vehető ki a párából, nyugatra pedig tiszta időben az Alpok vonulata pillantható meg. De nem csak ez a technikai vívmány van jelen a Csokmai-hegyen, fentebb, a Háromszenteki kápolna közelében egy tulajdonos gyönyörű házat épített, s három, égbeszökő rádióadó-tornyot is felállított. A napelemekkel fedett épület homlokzatán a HA1CA felírat áll.

– Amatőr rádióállomást működtet a tulajdonosa – mondja Tamás, majd megmutatja a kis kápolnát, amit a termés megóvásáért emeltek egykor a gazdák.

– Májusban tartjuk itt a búcsút, vagy háromszáz vendég is feljön ilyenkor a hegyre – említi Tamás, s megmutatja a hegyi útkereszteződésben lévő eligazító táblát, amelyen a fő felírat: Csokmai Öreg-hegy, s még kilenc útirányt is rögzítettek rajta. A kápolna mellett megpillantom a „Murania – Egy csepp Európa, Öveges József Emléktúra” útbaigazító táblát, amit a szlovén-magyar határon átnyúló turisztikai program részeként állítottak. A Murania táblát több helyen is látni hegyhátakon. A dombvonulat hatalmas barangolásra ad lehetőséget, a Kányavári hegytől egészen Iklódbördőcéig húzódik Páka közigazgatási határa. A földutakkal együtt, a külterületi és a zártkerti utak hossza 36 kilométer, amiből nagyon kevés, mindössze 4-5 kilométer a szilárd burkolatú útszakasz. Erre egyébként is sok volt az erdő, ami a zártkertek elhagyásával egyre bővül. Aki nem keríti be a telkét, sok jóra nem számíthat, hiszen mindent tönkretesznek a vadak. Viszont, a dombokon barangolni romantikus, s ha az ember szóba elegyedik a telkeken foglalatoskodó gazdákkal, olyan dolgokról hallhat, s még olyan ritkaságokat is láthat, ami megéri a hegyhátak meghódításával járó fáradtságot.

– Olyat mutatok, amit nem lehet kihagyni, ha Pákáról készül írás – invitál bennünk Lukács Imre. – Ezt a berkenyefát országosan is nyilvántartják! A szakemberek több mint háromszáz évesre becsülik a korát, s még teljesen egészséges. Volt olyan év, hogy hatszáz kiló berkenye is termett rajta, s olyan pálinkát lehet a gyümölcséből főzni, ami valódi kuriózum – mondja, s már meg is kínál bennünk a nemes italból, ami valóban fenséges zamatú. – Tizenhárom éve, hogy elköltöztem Pákáról. Valamikor az enyém volt az Erdődy kastély a faluban, amiben panziót működtettem, de családi okok miatt be kellett zárni. Itt a hegyen művelem a szőlőt, régi, megmentett borona pincét is fenntartok, sok-sok régiséggel. Hogy ez a nagy hordó honnét van? – reagál egy, a pince mellett álló tízezer literes óriásra vonatkozó kérdésünkre. – Sikerült Paksról szereznem négy ilyen hordót, s kis tárolót alakítottunk ki benne. A többi hordót a finnek mind megvették szaunának – meséli.

A Kishegyi kilátó mellett régi ismerőssel, Becze Ferenccel találkozunk. A „Mert az Ön Faluja is rajta van a térképen!” sorozatunk három évvel ezelőtti pákai riportjánál ő mutatta meg az falut.

– Nyugdíjas lettem, s itt a pincém a kilátó közelében. Éppen a prést mosom, leszüreteltem. A barátomnál ebédre már fő a halászlé. Feljárunk erre a gyönyörű hegyre a barátokkal, dolgozgatunk egy kicsit, aztán összeülünk beszélgetni, főzőcskézni – mondja.

Páka szülötte Öveges József professzor, akinek szülői háza látogatott múzeum:

– Sok iskolás jön hozzánk, most volt itt a professzor unokahúga, aki újabb történetet mesélt Öveges Józsefről. A professzor szerette gyűjteni a ropogós, új papír forintokat, amiket sorra berakott egy könyv lapjai közé, s amikor a gyerekek meglátogatták, kérte nyissák ki a könyvet, majd ahol kinyílt, az ottani pénzt megkapták – meséli Szabó Anita könyvtáros.

Az 1121-ben, írásban is említett templom alapjaira épített barokk templom freskóit Johann Ignaz Cimbal festette, illetve, 1912-ben Lewis Róbert készítette mennyezetképeket. Most készültek el az egyik oldal oltár restaurálásával, a Mária oltár ragyog, ahogy rávetül a lámpák fénye. Megújult a templom előtt álló szentháromság szobor is.

– Dömeföldén felújítottuk a legalább 150 éves, boronafalu tájházunkat, de nem tudtuk átadni, mert az építkezés alatt beázott és még nem száradt ki. Előtte összegyűjtöttük a régi holmikat, ezeket most a Göcseji múzeumban restaurálják, ugyanis a múzeum pályázott a tájház berendezésére. Lesznek korhű ruhák is, amelyekbe felügyelet mellett be is lehet majd öltözni – mondja Lukács Tibor polgármester, aki arra is kitér, hogy az idegenforgalmi létesítményeiket ők tartják fenn, beleértve a Páka-Csömödér útelágazásánál, az erdőben lévő, a déli határvédelmi rendszer részeként megmaradt bunkereket, futóárkokat is. Ezeket egyébként már az elmúlt években fel kellett újítani, mert rongálások is történtek, de leginkább az időjárás, s az idő múlása tett károkat a fa támfalakban. A faluban több sikeres felújításuk is volt, megújult az iskola, az önkormányzat épülete, most fejezték be az iskola konyhájának korszerűsítését is, ahol vendégebédeket is lehet rendelni. Az elmúlt kilenc évben óriási összeget, mintegy egymilliárd forintot költöttek Páka fejlesztésére.

-A turizmus fejlesztéséhez nagy szükség volna a kerékpárutak további bővítésére. Lentitől egészen Kistolmácsig kellene a kerékpárutat fejleszteni. Az volna jó, ha Szécsiszigettől megépülne a Kistolmács – Letenye útvonal Páka és Lispeszentadorján érintésével, annál is inkább, mert Szentadorjánban már van kerékpáros szállás. Most 20-30-asával jönnek a köztiforgalomban hozzánk a biciklisek. Nagy iskolás csoportok érkeznek Zalaegerszegről is, akik Pákán rendelnek ebédet, s az itteni látnivalók megtekintése után haladnak tovább, a meglehetősen keskeny, s nem a legjobb minőségű utakon – érzékelteti a helyzetet Lukács Tibor, aki még elmondja, sikeres a közmunka programjuk, tizenhárom közmunkásuk eredményesen működteti a zöldséges kertjüket, aminek a bevételéből az eszközpark fejlesztésére is futja. Céljuk egy zártkerti terület megtisztítása, ahova őshonos gyümölcsfákat kívánnak ültetni. Két, úgymond történelmi épületük magántulajdonban van, pedig ezeket is jó volna hasznosítani.

-Az egyik az Erdődy kastély, ami már volt panzió is, a másik az Alsó- Válicka partján egy vízimalom. Ha volna olyan pályázat, aminek a segítségével vissza lehetne állítani az eredeti állapotát, megérné belevágni, de el tudnám képzelni múzeumként is a malmot, ami szép épület. A Válicka mellette folyik, fel kellene duzzasztani a patakot, mint ahogy régen is volt, de ez már a jövő évek története lehet – mondja búcsúzóul Lukács Tibor.