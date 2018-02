Padokat, szemétgyűjtő edényeket és táblákat újítanak fel a nagykanizsai városüzemeltetésnél

A városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok a téli időszakban is zajlanak, sőt ilyenkor talán több a tennivaló, mint az év más időszakaiban.

Sokan azt gondolhatják, hogy a téli hideg időben, hóesésben nincs nagyon dolga a városüzemeltető társaságnak. Éppen ellenkezőleg, a fedett műhelyekben lakatosok, asztalosok, festők, gépkarbantartók dolgoznak.

– A téli időszakban is vannak olyan munkák, amelyeket el lehet végezni a szabadban, például most is folyamatosak a gallyazási munkálatok, illetve a játszóterek kisebb hibáinak javítása – árulta el Fitos István, a VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatója.

– Természetesen az embereink többsége a fedett és fűtött műhelyekben dolgozik, a járműpark és a városi kerékpárok karbantartásától kezdve, a megrongált padok felújításán keresztül, korlátok, tájékoztató táblák készítéséig bezárólag számos dologgal foglalkoznak a szakemberek.

Mint azt a vezérigazgatótól megtudtuk: a téli időszakban mintegy 50-60 darab utcabútor javítására kerül sor, a hiányzó faanyagok pótlásán túl új festékréteget is kapnak a köztéri padok.

– Az elmúlt hetekben új szemétgyűjtőket is készítettünk, melyek a Tripammer utcai köztemetőbe kerültek kihelyezésre – folytatta Fitos István, aki hozzátette: a temetőben eddig használatos betongyűrűket elbontották, helyükre lemezből készült szemétgyűjtők kerültek, melyekből sokkal könnyebb kiüríteni a hulladékot. – Emellett számos lépcső- és hídkorlátot is gyártunk, valamint olyan tájékoztató táblákat, melyek a tavasz folyamán a játszóterekre, kutyafuttatókra kerülnek majd ki – említette a vezérigazgató.