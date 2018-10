Pacsa idős lakóit ünnepelték

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is köszöntötték a településen élő idős korú polgárokat.

A tavaly felújított pacsai művelődési ház nagytermében megtartott ünnepséget Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos nyitotta meg ünnepi beszédével, majd Kelemen Tamás polgármester mondta el köszöntőjét, melyben részletezte az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati döntéseit, helyi történéseit és fejlesztéseit, illetve felhívta a jelenlévők figyelmét a kormányzat által nyújtott szociális és egyéb támogatások igénybe vételének lehetőségére.

Ahogy a korábbi években, most is köszöntötték az esten jelen lévő legidősebb pacsai polgárokat, a 82 esztendős Czoma Kálmánnét, illetve a 94 éves Keresztes Ferencet. Ezután Szitás József plébános kért szót, aki a nemrég pappá szentelt Szabó Zoltánnal a Szent Biblia egy-egy példányát adta át a polgármesternek, valamint dr. Benedek Karolina jegyzőnek. Ezzel megköszönte nekik az elmúlt években az egyháznak, illetve a városi és templomi eseményeken a helyi gyülekezetnek nyújtott rengeteg segítséget. A rendezvényen kulturális program is zajlott: felléptek a helyi óvodások és iskolások is, aztán a milejszegi színjátszók mellett a helyi Nőszirom Egyesület táncosai szórakoztatták az időseket és a rendezvény meghívott vendégeit. Az ünnepi vacsora elfogyasztása után pedig a pacsai Retro Band szolgáltatta a talpalávalót.