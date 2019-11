Óz, a nagy varázsló zenés sztorija kicsit másképp a Hevesi Sándor Színházban

Mesehősünk ezúttal is számos kalandot kell, hogy megéljen, amíg elnyeri a királylány vagy fiú kezét, vagy magát a királyságot, ami ezúttal a hazajutás volna. Most is lesznek barátai, ellenségei, szóval az életmese szabályai működnek.

Nem tudom, hogy minden korosztály egyformán jól ismeri-e az Óz, a nagy varázsló (egyéb fordításban Óz, a csodák csodája) című amerikai műmesét, L. Frank Baum történetét, végül is időnk volt rá bőben. Először 1900-ban jelent meg, idehaza pedig már az 1940-es években lehetett magyarul olvasni. A hollywoodi filmipar 1939-ben bocsátotta ki a maga változatát, színházi repertoár nem létezhet nélküle, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház is játszotta 15 éve, s most újra. Bár ezúttal is Tompagábor Kornél a rendezője a mesemusical-műfajú, elsősorban gyerekközönségnek ajánlott darabnak. Jómagam a változat szóra tenném a hangsúlyt. A megküzdési mesék szövésének előírásai szerinti történetben Dorka Amerika közepén, a szeles Kansasban él, a forgószelek fel is kapják a házukat, különös mesevilágban érnek földet Totó kutyával. Jó és rossz boszorkányok, mumpicok, majmok keverednek a mesébe, velük kell megküzdenie kis hősünknek, ha haza akar jutni, amit azonban csak a környék nagy varázslója, Óz tud elintézni neki. Hozzá tartván az észre vágyó, szalmaagyú Madárijesztő, a szívet áhító fémkeblű Bádogember és a gyáva Oroszlán csatlakozik Dorkához, megoldást remélve problémáira. Persze vannak feltételek, próbák, ilyen a rossz boszorkány eltüntetése. Egységben az erő, meglesz minden, amit Óz akar, aki persze csak kiöregedett, aranyos cirkuszi mutatványos, trükkökkel intézi a dolgokat. Bár a hazajuttatás azért fogós kérdés, lévén, nem önismereti zavarból vagy önbizalomhiányból fakad a baj. A felnőtt néző úgy érzi, hogy az egerszegi előadás alkotóinak (Monostori János a zenékben társszerző) mindenről eszükbe jutott valami más… is. A Madárijesztő legyen mondjuk bumfordi tesitanár, vagy vidéki fitneszedző, legyen akcentusa (utóbbi oka előttem rejtve maradt). A felnőtt néző remekül szórakozik ezen, Urházy Gábor László láthatóan lubickol a figurában, ahogy a kalandozótársak mind. A kemény edzések megdolgozatlanul hagyják nála mindazt, amit a haja alatt tárol. A Bádogember: Ticz András autószerelőbe oltott rocker, mozgása fémesen darabos, léggitározása lánysikolyok után kiált. Nincs szíve (az eredeti történet szerint egy nőnek köszönheti, hogy végül minden porcikája fémből lett), de egy bogarat se tud eltaposni (lásd: a lába előtt apró játékautó VW-bogár). Én bele tudom magyarázni a rocksztárok mű- vagy valódi érzelgősségét is, a lényeg úgyis az, hogy acélosan jó az alakítás. Bellus Attila gyáva Oroszlánja meg beijedt rendőr, láthatósági mellényben, biztos, ami biztos. A rend őre parázik mindentől, ne várjuk hát, hogy bármitől is megvéd bennünket. A boszorkány? Valójában popsztár, Lőrincz Nikol (Soós Imre-díjas), megkockáztatom, Cher, némi rasztatöbbletű hajkoronával. Annyi a különbség, hogy jobb. A majmok királynője (Szakonyi Franciska) és a Nyugati Boszorkány (Mihály Luca) is egy-egy híres énekesnőre hajaz. Vagy többre. Ózunkat Szakály Aurél hozza, kicsit androgün, ami annyit tesz, hogy fényesen zöld ruhájában illegeti magát, a kötelező napszemüveg takarásában fehéren maradó szemkörnyékkel. Óz nem bölcs, nem jóságos, de pár varázslatra még emlékszik, a gyerekkor álomvilága siet a segítségére. Mindezekhez dukál a zenei bázis. A dalok jó részébe belehalljuk az elmúlt harminc-negyven év hazai és külföldi könnyűzenei slágereit, vicces toposzokat hív elő belőlünk pár nóta. A bódító pipacsmező előtt mit énekel Bádogember? „Fémből vagyok, talán én átjutok…” (Jégből vagyok…, Demjén.) A dalok és szövegeik persze nem koppintottak, gegként működnek. A felnőttek biztosan veszik a lapot, a gyerekközönség ebbéli ismeret-apparátusáról nin­csen pontos monitoring. (Mivel a zene alapköve a darabnak, esetleg a gyerekdalok is szóba jöhettek volna, a ráismerő gesztus érdekében.) Dorka és Totó kutya kettőse néha eltávolodik egymástól, Hertelendy Attila ebfigurája olykor magára van hagyva, perifériára szorult, csendesen vakkantgató kedvencként. Kovács Virág alakítja, énekeli Dorka szerepét. Kislányos, okos, talpraesett és vidám.

A történetet körbeveszik a gyerekszereplősre koreografált jelenetek. Az ifjú táncosok a zalaegerszegi iskolákból kerültek ki, ehhez kell mérnünk a táncbetétek nehézségi fokát, amelyek Stefán Gábor és Horváth Cintia koreográfiáit kínálják. Sokszor öltöznek, a jelmezeik fantáziadúsak, ötletesek, Szőke Julianna jelmeztervező munkái. A látvány (dísz­lettervező Mészáros Tibor) főleg kivetítővel és fényekkel operál, előbbire párszor fel is írják a szövegrészleteket, ami nem árt, hátha dalolva nem értettük tisztán a kérdéseket, dilemmákat. (Az önreflektív filmkockák az 1939-es mozit is színpadra teszik.) A zalaegerszegi Óz a premieren a gyerekközönség előtt tisztes sikert aratott, bár úgy tűnt, a tapsrend utáni ráadáséneklést már tűkön ülve hallgatták a tizenegy-kétévesek. A kisebbek valószínűleg hazafelé megkérdezik majd a kísérő felnőttől, végül akkor most hazajutott-e Dorka Kansasba, Alsó-Kansasba. (A helyszín gyakori emlegetése talán egy kicsit modorosabb lett a kelleténél, pláne betűhíven ejtve.) Lehet, hazaérve le kell venni a polcról a könyvet. Vagy meghallgatni az Eddát, Chert, Amy Winehouse-t. Ha már alszik a gyerek.