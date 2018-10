Óvodások túráztak a zalalövői természetjáró csoporttal

Óvodás csoporttal bővül a zalalövői természetjárók csapata. Az első közös túrát szombaton délelőtt tartották, 17 gyermek és 17 felnőtt részvételével.

Az ötletgazda a Menő Manó Csoport vezetője, Takácsné Nagy Ágnes volt. Mint mondotta, egy régóta dédelgetett tervét szerette volna ezzel megvalósítani, hiszen úgy gondolja, a természetjárás megkedveltetését egészen fiatal korban kell elkezdeni. Ezért a helyi óvodával együttműködve már korábban is szerveztek rövidebb kirándulásokat, túrákat, sétákat a gyermekek részére, most azonban egy nagyon fontos szintet léptek.

– Az eddigi túráinkon is rendszeresen részt vettek gyerekek, a jövőben azonban kifejezetten az ő életkorukhoz és érdeklődési körükhöz igazodva is szerveznénk programokat – mondta Takácsné Nagy Ágnes. – Ezek olyan rövidebb túrák lennének, amelyekre a kisgyermekes családokat várjuk. Az egészséges életmód népszerűsítése, a természetjárás megkedveltetése mellett ugyanis az is fontos célunk, hogy a családtagok közösen mozduljanak ki otthonaikból, s együtt töltsék el szabadidejüket. Ha lesz rá elegendő érdeklődő, akkor havonta egy túrára vállalkozunk.

Az első közös programjukat – amelyen 17 gyermek és 17 felnőtt vett részt – helyben, a város környékére szervezték. A csodálatos időben megtett öt kilométeres túrára az óvodától indultak, majd a Zala-rét érintését követően a folyó partját vették célba. A programon mesét hallgattak, megitatták a túravezető kutyáját – a gyerekek szerint ez volt a legjobb része a kirándulásnak – s az útjukba eső játszótéren is megálltak.