Óvják a településen élőket Iklódbördőcén

A zalai kistelepüléseken is igyekeznek minél jobban megóvni az ott élőket, alkalmazkodni a járványhelyzethez és újraszervezni a mindennapi teendők ellátását. A lakosságot helyben varrt, illetve vásárolt maszkokkal látják el egészségük védelmében.

Iklódbördőcén Sabján Krisztián polgármester arról beszélt, hogy a kialakult egészségügyi helyzetben mindannyiunk közös felelőssége, hogy vigyázzunk egymásra, és egyénileg is tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a járvány terjedésének lelassítására.

– Részletes tájékoztatókkal hívtuk fel a lakosság figyelmét a megváltozott körülményekre, valamint április elején már sikerült minden lakoshoz eljuttatnunk a maszkokat mosva, vasalva, zárt borítékban, üzenettel ellátva a képviselő-testület tagjainak közreműködésével – mondta Sabján Krisztián. – Az anyagot az önkormányzat biztosította, majd az önkéntes segítők – Vass-Tompos Eszter, Pék Anna, Horváth Józsefné Kati, Farkas Jenőné, Domjánné Kovács Erzsébet – gyors és hatékony munkájának köszönhetően sikerült a megfelelő mennyiségben elkészíteni. Ezek a maszkok nem elsősorban a használójukat, hanem a környezetet védik, a betegség átadását akadályozzák, de minél többen viseljük, annál kevesebb teret engedünk a vírus terjedésének. További védőmaszkok is készülnek, hogy legyen tartalékunk.

A polgármester arról is beszélt, hogy a falugondnoki szolgálat leterheltsége nagyon megnőtt a járvány elleni védekezés idején.

– Jelenleg hat helyről veszi fel és szállítja hétköznapokon az ebédet falugondnokunk, hogy a szociális, valamint az óvodai és iskolai étkeztetési feladatokat maradéktalanul biztosítani tudjuk – folytatta. – Emellett heti két alkalommal végzi a gyógyszerkiszállítást, és hetente három nap vásárol be az időseknek, rászorulóknak. A közmunkások is besegítenek: a gázpalackokat házhoz szállítják, fát hordanak be az időseknek. A könyvtár bár bezárt, de besegítünk az online oktatásba is, naponta nyomtatják az iskolákból e-mailen érkező tananyagot, és eljuttatjuk azon tanulók részére, akik nem rendelkeznek interneteléréssel, valamint gondoskodunk a megoldott feladatok visszajuttatásáról is az iskolába.

Szűcs Zoltán iklódbördőcei falugondnoknak valóban sűrű napjai vannak. Mint mondta: az élelmiszerboltok, gyógyszertárak látogatásának időbeli korlátozása okoz némi problémát a napi feladatok intézésében, időnként kihasználatlanul, várakozással telik el az idő. Véleménye szerint nagyban segítené az elsősorban időseket szolgáló napi ügyintézést, ha rájuk, falugondnokokra, valamint a házi gondozókra, segítőkre ezek az életkori szabályozások nem vonatkoznának.