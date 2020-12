Ötvenéves lesz a csesztregi népdalkör

Bár az ősz kezdete óta nem találkoztak egymással a tagok, és ebből következően persze próbái sem voltak a csesztregi népdalkörnek, fennállásának jövőre esedékes, ötvenéves jubileumát szeretné emlékezetessé tenni a közösség. Az évfordulós ünnepre újabb CD kiadását is tervezik.

A lemez elkészítése érdekében a Csoóri Sándor-programhoz nyújtottak be sikeres pályázatot – tudtuk meg Molnár Ferencnétől, az 1971-ben alapított művészeti csoport szakmai vezetőjétől. Mint mondotta, igencsak kevés az országban az olyan népdalkör, amely immár fél évszázadon keresztül folyamatosan működőképes tudott maradni, s mindeközben a minősítők révén a magas színvonalú szakmai munkáról is többször tanúbizonyságot tett, sorra nyerve el a legrangosabb elismeréseket.

– A Csoóri Sándor-programhoz benyújtott pályázatunk nemcsak a CD-album felvételeihez jelenthet anyagi segítséget, hanem egy új garnitúra öltözet elkészíttetéséhez is – mondta Molnár Ferencné. – Ugyan az igényelt összegnek csak a felét nyertük el, de ez már egy olyan alap, amire építkezni lehet. Sajnos idén a koronavírus-járvány miatt kevesebb fellépésünk volt, így nehezebben tudunk gazdálkodni, de az ötvenéves jubileum egy olyan alkalom, amelynek megtartásáról nem mondhatunk le. Elvégre egy ilyen ünnepi alkalom csak egyszer adódik egy művészeti csoport életében.

A népdalkör május-június táján szeretné megtartani az ünnepi eseményt. Egyrészt azért is, mert tartanak tőle, hogy az elhúzódó járvány a zárt térben zajló rendezvények megszervezését még akkor sem teszi majd lehetővé, de talán egy szabadtéri fellépésre lesz lehetőségük. Molnár Ferencné azt is mondja, ha még akkor sem engedélyezik egészségügyi okok miatt a programok megtartását, az nemcsak a jubileumi rendezvénybe vetett hitüket törné le, de a népdalkör működésére is végzetes hatással lenne.

– Azt látom, hogy a karanténidőszak nagyon demoralizáló hatású – magyarázta a népdalkör szakmai vezetője. – Az emberek zárkózottakká váltak, befelé fordultak, ez mindenkit megvisel. Mi nem csupán művészeti együttesként működtünk, a csesztregi népdalkör olyan, mint egy nagy család, amelynek a tagjai a közös beszélgetéseket, együtt megtartott szabadidős programokat is igénylik. Az elmúlt immár kilenc hónap ezért nagyon megviselte a tagságot, de nemcsak a mi esetünkben látom ezt, hanem más művészeti csoportoknál is. Attól félek, hogy ha sokáig marad még fenn ez az állapot, az akár egyes csoportok megszűnéséhez is vezethet. A mi esetünkben az ötvenéves jubileum megtartása erős motivációs tényező, de az is átsegíthet bennünket a nehézségeken, hogy 2021-ben szeretnénk újabb szakmai minősítőn részt venni, amire ugyancsak készülni kell. A szakmai minősítők megtartására ugyanis, legalábbis a jelenlegi helyzet alapján, úgy tűnik, továbbra is lesz lehetőség.