Otthont és jövőképet biztosítanak a fiataloknak Keszthelyen

Lakásokat újítanak fel, melyekben bérleti díj nélküli lakhatást biztosítanak fiatalok számára, ösztöndíj-jellegű támogatási rendszert hirdetnek meg és életpályatervezési tanácsadást is biztosítanak a Keszthely hazavár című program keretében. A pályázati támogatással megvalósuló projektet hétfőn mutatták be.

A keszthelyi önkormányzat 200 millió forint támogatást nyert el a 2021 őszén záruló projektre, melyben a településen élő vagy a városban letelepedni szándékozó fiatalokat segítik. A cél a város demográfiai helyzetének javítása, hogy minél többen gondolják úgy: érdemes Keszthelyen családot alapítani, jövőt tervezni.

-14 önkormányzati lakást tudunk teljeskörűen felújítani és 18 és 35 év közötti fiatalok számára biztosítani lakhatási lehetőséget. Két évig, ameddig ezekben az ingatlanokban lakhatnak, nem kell bérleti díjat fizetni, csupán a rezsiköltséget – emelte ki Ruzsics Ferenc polgármester a programot bemutató sajtótájékoztatón.

A felújítandó lakások – melyekben 22 fiatalnak biztosítanak otthont – mind belvárosi ingatlanok, melyeket be is bútoroznak, s felszerelnek minden szükséges háztartási géppel, berendezéssel. Az első felújított lakást jövő év tavaszáig átadják. Az életkezdést több más módon is segítik, ezeknek részleteit Remete Zsuzsa szakmai vezető és Molnár Mihály projektmenedzser ismertette. Több mint 44 millió forint keretösszegű, ösztöndíj jellegű támogatási rendszert is meghirdetnek majd. Három év alatt 49 fiatal kap támogatást tanulmányaihoz, vagy bérkiegészítésként, de lehetőség lesz meghatározott összeget igényelni albérleti vagy rezsiköltségek finanszírozásához. Ifjúságsegítő iroda is nyílik majd, ahol személyre szabott életpályatervezési tanácsadást nyújtanak az érdeklődőknek és lesznek csoportos foglalkozások is, valamint a munkaerőipacról szóló, elhelyezkedést segítő információkról előadássorozat is indul.