Ötnapos bojlis verseny indul Zalalövőn

Harmadik alkalommal rendezi meg bojlis halfogó csapatversenyét a kisváros melletti Borostyán-tavon a helyi horgász­egyesület. A jövő hétfőn kezdődő rendezvényre húsz csapat nevezett.

A viadalra készülve a Borostyán Horgászegyesület tagjai közösségi munkákat végeztek a tónál. Mint azt Pék Ferenc, a szerveződés elnöke lapunknak elmondta: két napon keresztül mintegy 15 horgász dolgozott azon, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a versenyhez. Füvet nyírtak, összeszedték a vízparton és a környékén maradt hulladékot, illetve horgászhelyeket alakítottak ki. Nem ez volt az első közösségi munka a nyári szezonban, a horgászok folyamatosan igyekeztek rendezett körülményeket biztosítani az egyik legszebb zalai vízfelületnél az élményteli horgászathoz. Változás csupán abban történt, hogy míg korábban inkább hétvégére szervezték a közösségi és természetvédelmi munkákat, addig idén a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében ezt áttették a hétköznapok késő délutáni, kora esti idősávjaiba.

– A versenyre, azaz a harmadik Borostyán-tavi bojlis találkozóra igen élénk érdeklődés mutatkozott, ám a helyi adottságok miatt maximum húsz csapatot tudunk fogadni, s a kiadó helyek már régen elkeltek – sorolta tovább Pék Ferenc. – A csapatok létszáma maximum három fő lehet, a horgászat időtartama pedig 120 óra lesz, azaz maga a verseny hétfő délelőtt 11 órától szombatig tart.

Az egyesület elnöke azt is elmondta, hogy a nevezők ezúttal is maguk dönthették el, hogy ketten vagy hárman alkotnak-e a csapatokat, ám a versenyen egyszerre legfeljebb négy bottal lehet horgászni, annak ellenére is, hogy a csapattagok mindegyike teljes értékű horgásznak számít. A versenykiírás értelmében a résztvevők csak békés halakra mehetnek, és közülük is csak az öt kilogramm feletti tömegűek számítanak majd bele a végeredménybe. Csónak használata behúzásra, etetésre, bójázásra, illetve fárasztásra egyaránt engedélyezett, továbbá etetőhajót is használhatnak a versenyzők.