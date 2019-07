Ötgenerációs családnál jártunk Zalalövőn

Kedves és büszke meghívás érkezett a napokban Zalalövőről, Fodor-Némethy Szilviától, akinek a családjában már öt generáció él.

Nem mindenki él idehaza, mondta a telefonban, hiszen a családból Londonba és Ausztriába is jut egy-egy család, vagy külföldön dolgozó férfi. Az elmúlt szombaton azonban néhányan összegyűltek, így módunk volt lefotózni a 90 éves üknagymamát, Jánoky Ferencné Magdolnát, akinek 4 lánya, 10 unokája, 21 dédunokája és 5 ükunokája van.

Hetvenéves a dédnagymama, Jánoky Márta, 47 éves a nagymama, Fodor-Némethy Szilvia. Az ő gyermekeit, a 23 éves Rebekát és a 22 éves Ákost, Rebeka féléves kislányát, Nalinit, Ákos mindössze kéthetes kislányát, Szidóniát is lencsevégre kaphattuk. (És nem ő a legkisebb, 5 napja új baba született.) Szilvia testvére is elmondhatja magukról ugyanezt, a londoni ágon is van már ükunoka. Mint az életkorokból látható, a nagy család titka az, hogy az asszonyok fiatalon, 19-20 évesen vállalnak gyermeket. A család nagy becsben tartja Magdolna nénit, neki és férjének köszönhetik a Zalalövő külterületén lévő családi fészket, ahová mindig és mindenhonnan visszavágytak. Az egyik ág például Sopronból költözött haza.

Márta 70. születésnapján ötvenen gyűltek össze, bizonyítva az összetartást. Annak ellenére, hogy országhatárok választják el őket, s a férfiak külföldön dolgoznak, láthatóan szoros kötelékben élnek, a gyermek nagy kincs számukra.