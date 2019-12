Ötéves a 47-es honvédzászlóalj egyesület

Pénteken este tartotta meg a megalakulást ünneplő s az eddigi tevékenységet összegző összejövetelét az öt évvel ezelőtt létrejött Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület.

Az 1848. évi XXII. törvénycikk által életre hí­vott nemzetőrséget belső rend fenntartására szánták, de hamarosan szükségessé vált a harcokba való bevetésük, s az önkéntes mozgó nemzetőrség be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, az így alakult csapatok komoly szerepet játszottak az 1848 őszi harcokban, s többségük 1848–1849 fordulóján honvédzászlóaljjá alakult át. E zászlóaljak egyike volt az 1848 szeptem­berében Zala megyében megalakult önkéntes zászlóalj, amely később honvéd­zászlóaljjá alakulva, a 47. számot kapta, olvashatjuk dr. Hermann Róbert hadtörténész írásában. A magukat Buda visszafoglalásánál is kitüntető zalai honvédek emlékét ápolja az egyesület, amelynek tagjait jelenleg dr. Szabó László vezeti. Az egyesület elnöke a Palatinus étteremben tartott pénteki értékelő közgyűlésen áttekintette az elmúlt öt esztendő eseményeit, majd a következő időszak terveit rögzítették a hagyományőrzők.

Az egyesület ez alkalommal öt új taggal bővült, így most 21 fő alkotja a társaságot, amely az elmúlt két évben korhű ruhákat, fegyverreplikákat szerzett be, hogy minél hitelesebben tudja bemutatni elődei tevékenységét.

A honvéd hagyományőrzők időközben a zalai honvédbál szervezésével új hagyományt is teremtettek, a következőre 2020. január 11-én kerül sor.