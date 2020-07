Ötcsillagos minőség a balatoni településeken – Repkedtek a zalai csillagok a Kék Hullámon

A Balaton zalai partszakaszán lévő hét strand összesen 29 csillagot kapott a Kék Hullám Zászló minősítő verseny eredményhirdetésekor. A tó legjobbja idén a Diási Játékstrand lett.

A fürdőhelyeket évente minősíti a Balatoni Szövetség partnereivel, a legjobbak öt csillagot kapnak. A 17-es elit mezőnyből is kiemelkedett a gyenesdiási játékstrand, de a kiválók között találni a vonyarcvashegyi Lidó, a balatongyöröki Községi, a gyenesdiási Lidó és a keszthelyi Városi strandot. A város Libás strandja négy, a Helikon pedig három csillagot kapott. A Balaton járványügyi védekezésben legfelkészültebb strandja címet a Diási Játékstrand, a Zala Megyei Önkormányzat különdíját a keszthelyi Libás strand nyerte el.

Közösen örült a négy zalai Balaton-parti település polgármestere a Kék Hullám Zászló minősítő versenyen elért sikernek, s ahogyan az együtt megtartott keszthelyi sajtótájékoztatón hangsúlyozták, egyikük sem táblától tábláig gondolkodik, hanem összefogásban, együttműködésben, a minőségi fejlesztéseket illetően is.

Ez az esztendő, a vírusjárvány miatt, sokféle szempontból rendhagyó, de a tó körüli önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) úgy döntött, nem szakít a hagyománnyal, idén is minősít, még ha a felhívás a szokottnál később is jelent meg, s rövidebb volt a felkészülési, nevezési határidő. Ám így is 35 fürdőhely vállalta a megmérettetést, a BSZ pedig partnereivel, a Nők a Balatonért Egyesülettel, a Balatoni Turizmus Szövetséggel, a Balatoni Körrel, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen társadalmi zsűrit hívott életre, amelynek tagjai június utolsó hetében vették szemügyre a strandokat.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere kiemelte, fontos, hogy a környező települések térségben gondolkodjanak, rendszeresen egyeztessenek, s ha nagyobb fejlesztéseket terveznek, akkor abban a nyugati medence érdekeit is tartsák szem előtt.

– Az idei főszezont követően mindhárom keszthelyi strandon beruházások indulnak – tette hozzá a városvezető –, aminek az a célja, hogy évről évre jobb minőséggel és újabb attrakciókkal várjuk a vendégeket.

Gál Lajos, Gyenesdiás első embere szerint a négy település között egység van a minőséget illetően, s kiemelte, az idő igazolta a 10 éve elindított családbarát koncepciójukat, ezt bizonyítják a helyiek, illetve a vendégek visszajelzései is.

– Most a Diási játékstrand kapta a legtöbb pontszámot, és a legbiztonságosabb strand titulusra is büszkék vagyunk – szögezte le –, s persze arra is, hogy a tavalyelőtt teljesen átalakított Lidó 2019-ben négy, most pedig már öt csillagot érdemelt.

Pali Róbert, Vonyarcvashegy vezetője kijelentette, a zalai Balaton-parti települések egységesek és segítik egymást. Vonyarcon, fűzte hozzá, az odalátogatók mellett az ott élőknek is szeretnének kiválót nyújtani.

– Térségi szemlélettel nézve az idei minősítést – mondta –, nagy büszkeség, hogy a négy település egységesen elhozta az öt csillagot, ezért valamennyien nagyon sokat tettünk, kollégáinkkal együtt.

Biró Róbert, Balatongyö­rök polgármestere szerint a turistáknak számít a minősítés eredménye, figyelnek a csillagokra.

– Az elmúlt években azt tapasztaltuk, ha jó hírünk kelt szárnyra, megkaptuk az öt csillagot, vagy akár különdíjat érdemeltünk, akkor abban az esztendőben 5-10 százalékkal több vendég volt a strandon. Akik pedig megismerték és megszerették a helyet, odaszoktak, most is jönnek – fogalmazott a településvezető.